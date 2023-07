The Weeknd 2023 in München: Alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt und Einlass

2023 geben sich zahlreiche Superstars in München die Ehre: Als Nächstes kommt The Weeknd nach München und spielt im Olympiastadion. Die AZ hat alle Infos zum Konzert, Tickets, Anfahrt und Einlass zusammengefasst.

The Weeknd spielt am 4. August 2023 im Münchner Olympiastadion.

München – Wenn die Superstars des Musikbusiness auf Welttournee sind, machen sie meist auch Halt in München. So gaben im Jahr 2023 u.a. bereits Depeche Mode, Harry Styles, Rammstein, Pink und Bruce Springsteen umjubelte Open-Air-Konzerte im Münchner Olympiastadion.

Im August reiht sich nun der nächste Weltstar ein. Der kanadische Superstar The Weeknd (bürgerlich: Abel Makkonen Tesfaye) gibt sich die Ehre und spielt im altehrwürdigen Olympiastadion in München.

Das Konzert in München ist das letzte von vier The-Weeknd-Konzerten in Deutschland. Im Rahmen seiner weltweiten "After Hours Til Dawn"-Tour war der Kanadier bereits in Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt zu Gast.

The Weeknd in München: Einlass und Beginn

The Weeknd spielt am Freitag, 4. August im Olympiastadion. Beginn des Konzerts ist laut Eventim um 18.30 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr.

Wer spielt bei The Weeknd in München im Vorprogramm?

Vor The Weeknd stehen Mike Dean und Kaytranada als Supporting Acts auf der Bühne.

Wie bekommt man Tickets für The Weeknd in München?

Tickets für das The-Weeknd-Konzert im Münchner Olympiastadion sind noch vereinzelt über den verfügbar.

Setlist: Diese Songs und Zugaben könnte The Weeknd in München spielen

Eine offizielle Setlist der Konzerte von The Weeknd ist nicht bekannt, basierend auf den bisherigen Konzerten der "After Hours Til Dawn"-Tour, gibt es Vermutungen, welche Songs in München gespielt werden könnten.

Laut dem Portal setlist.fm wurden beim Konzert in Mailand am 27. Juli folgende Lieder gespielt:

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can‘t Feel My Face

Lost in the Fire (Gesaffelstein & The Weeknd, Cover)

The Hills

Often

Crew Love (Drake-Cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain

Zugaben:

Creepin‘ (Metro-Boomin-Cover)

Popular (The Weeknd, Playboi Carti & Madonna, Cover)

In Your Eyes

Moth to a Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd, Cover)

The Weeknd in München: Anreise zum Olympiastadion

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

The Weeknd spielt am 4. August 2023 im Münchner Olympiastadion. Rest-Tickets gibt es noch über den Eventim-"Fansale".