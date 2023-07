Taylor Swift in München: Ticketanbieter geht erstmals neuen Weg – Karten in Kürze ausverkauft

2024 kommt Taylor Swift nach München. Am Tag des Vorverkaufs wurden jedoch viele Fans enttäuscht: Auch wenn man aufwendige Registrierungsstufen absolviert hat, hatte man am Ende noch lange kein Ticket.

München - Lange mussten Fans von Taylor Swift in Europa warten, nun ist es endlich so weit: Die Pop-Ikone kommt mit ihrer "Eras Tour" 2024 auch nach Deutschland. Hierzulande ist München neben Gelsenkirchen und Hamburg einer der drei ausgewählten Orte. Am 27. Juli macht die Sängerin im Olympiastadion Halt, für den 28. Juli ist ein Zusatzkonzert geplant. Rund ein Jahr vorher, am 12. Juli, startete der Vorverkauf.

Ein Ticket für Taylor Swifts Konzert zu ergattern, war jedoch gar nicht so einfach. Fans mussten sich vorab beim Ticketverkäufer CTS Eventim registrieren, um überhaupt eine Chance zu haben, am Vorverkauf teilnehmen zu können. Nach der Registrierung musste man diese bestätigen und hatte so die Chance, zum Vorverkauf zugelassen zu werden.

Taylor Swift in München: So kommen Fans an Tickets

Laut Eventim wollte man Fans dadurch "einen fairen Zugang zu Tickets für Taylor Swift" ermöglichen. Dazu hieß es: "Mit der Vorverkaufs-Registrierung können insbesondere gewerbliche Käufer, die ausschließlich am Wiederverkauf von Tickets interessiert sind, vom Vorverkauf ausgeschlossen werden und gleichzeitig Tickets den Fans angeboten werden, die die Show erleben wollen." Die Registrierung war bis zum 23. Juni, 23.59 Uhr, möglich.

Doch wer sich registriert hat, hatte noch längst keine Garantie, überhaupt beim Vorverkauf dabei sein zu können. Eventim ging von einer so hohen Nachfrage aus, dass nicht alle registrierten Nutzer einen Code für den Ticketkauf erhalten würden. "Bei erfolgreicher Authentifizierung erhält eine zufällig ausgewählte, begrenzte Anzahl von Fans die Möglichkeit, am Vorverkauf teilzunehmen", heißt es – und genau so kam es. Eine Woche vor dem Vorverkaufsstart am 12. Juli wurden Fans per E-Mail informiert, ob sie zugelassen wurden oder einen Platz auf der Warteliste bekommen haben. Sollten weitere Tickets verfügbar werden, haben Letztere noch einmal die Chance, eine Eintrittskarte zu ergattern.

Großer Andrang auf Tickets für Taylor Swift in München

Ein kompliziertes Verfahren, das es so bislang nicht gegeben hat, wie der Veranstalter FKP Scorpio auf AZ-Anfrage erklärte: "Die Vorgehensweise ist ein individuell an diese Tour angepasster Prozess."

Wie viele Fans sich registriert hatten, verrät der Veranstalter nicht. Nur so viel: Der Andrang sei erwartungsmäßig groß. Und auch eine weitere, nicht ganz unbedeutende Sache wurde erst später bekanntgegeben: Erst beim Vorverkaufsstart erfuhren die Fans, wie viel sie zahlen müssen, um Taylor Swift live im Olympiastadion in München zu erleben. Die Karten kosteten am Ende zwischen rund 77 Euro für Sitzplätze und 640 Euro für VIP-Tickets.

Die Karten waren – wie zu erwarten – schnell vergriffen, in den sozialen Medien freuen sich "Swifties" auf die bevorstehenden Konzerte, für die sie Tickets bekommen haben – andere trauern, weil sie leer ausgingen.

Immerhin: Ein Chaos wie in Frankreich scheint ausgeblieben zu sein: Dort gab es am Dienstag Probleme, sodass der Vorverkauf eingefroren wurde. Ein Grund wurde nicht genannt, das US-Magazin "Variety" berichtete aber, dass zeitweise etwa 700.000 Fans in einer Warteschlange gewesen sein sollen.

Taylor Swift tritt am 27. und 28. Juli 2024 im Münchner Olympiastadion auf. D