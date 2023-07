Superbloom-Festival 2023 in München: Infos zu Tickets, Anfahrt und Programm

Anfang September steigt im Münchner Olympiapark wieder das Superbloom-Festival. Die AZ fasst alle wichtigen Infos zu Tickets, Anfahrt und Programm zusammen.

München - Im vergangenen Jahr feierte es seine erfolgreiche Premiere, dieses Jahr kommt es zurück: Das Superbloom-Festival im Olympiapark.

Am Wochenende des 2. und 3. September 2023 werden jeweils zwischen 10 und 24 Uhr wieder zahlreiche musikalische Weltstars in München erwartet. Darunter die US-Band Imagine Dragons, der Berliner Künstler Peter Fox und Star-DJ Martin Garrix.

Superbloom-Festival 2023: Workshops und Erlebniswelt

Neben zahlreichen Konzerten auf insgesamt vier Bühnen warten auf alle Besucherinnen und Besucher im ganzen Olympiapark verteilt auch verschiedene Workshops, Installationen und eine Erlebniswelt mit interaktiven Experimenten.

Auch für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ist mit dem "MiniBloom" etwas geboten. Das genaue Programm und eine Übersicht mit allen auftretenden Künstlerinnen und Künstlern ist auf der Website des Festivals unter zu finden.

Tickets für das Superbloom-Festival 2023 in München

Darüber hinaus gibt es dort auch Tickets für das Festival. Für über 18-Jährige starten die Preise in der jetzigen Phase bei 219 Euro für das ganze Wochenende und bei 119 Euro für je einen Tag (Samstag oder Sonntag). Tickets für Minderjährige sind bereits ausverkauft.

Anreise zum Festivalgelände: Öffentliche Verkehrsmittel sind die Empfehlung

In Sachen Anfahrt empfiehlt der Veranstalter auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zurückzugreifen, da keine speziellen Parkplätze für Autos angeboten werden können. So lässt sich das Festivalgelände am einfachsten mit den U-Bahn-Linien U3 oder U8 bis zur Haltestelle Olympiazentrum erreichen.

Wer allerdings kein Risiko in Bezug auf Überfüllung eingehen möchte, kann alternativ auch mit der Linie U1 bis nach Gern oder der Linie U2 bis zum Scheidplatz fahren und den restlichen Weg laufen – oder verschiedene Tram- und Bus-Linien unter anderem zum Petuelring nutzen.

Keine Taschen und Rucksäcke: Mietbare Schließfächer auf Superbloom-Festivalgelände

Damit es an den drei Eingängen möglichst zu keinen langen Wartezeiten kommt, weist der Veranstalter außerdem ausdrücklich darauf hin, dass keine Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN-A4 sind, auf das Festivalgelände mitgenommen werden dürfen.

Vor dem Einlass gebe es auch keine Möglichkeit zum Verstauen. Wer allerdings seine Wertsachen sicher verwahren möchte, könne über einen externen Dienstleister ab sofort Schließfächer ab 26 Euro pro Tag mieten.