Streit wegen Corona-Auflagen: Verzögerung im Prozess um Starnberger Dreifachmord

Im Münchner Prozess um den Dreifachmord von Starnberg ist es am Donnerstag zu einem heftigen Streit gekommen. Auslöser waren die im Gericht geltenden Corona-Auflagen.

München - Der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Starnberg hat sich am Donnerstagvormittag wegen eines heftigen Streits um Corona-Auflagen verzögert.

Die Verteidiger eines der beiden Angeklagten stellten einen Eilantrag an das Verwaltungsgericht München mit dem Ziel, dass weitere Personen in den Zuschauerraum des Verhandlungssaals gelassen werden – darunter Mitarbeiter der Kanzlei und Pressevertreter.

Wegen des Schutzes vor Corona-Infektionen sind seit rund zwei Jahren die Zuschauer- und Presseplätze in Gerichtssälen stark eingeschränkt, obwohl dort Maskenpflicht und die 3G-Regelung herrschen.

Hauptangeklagter gesteht Dreifachmord in Starnberg

Der Verhandlungstag am Donnerstag war mit Spannung erwartet worden, weil es am Montag zu einer spektakulären Wende im Verfahren gekommen war. Der 22 Jahre alte Hauptangeklagte hatte völlig überraschend - nach Monaten des Schweigens - ein Geständnis abgelegt und eingeräumt, im Januar 2020 zuerst seinen 21 Jahre alten Freund und danach dessen Vater und Mutter in deren Haus in Starnberg erschossen zu haben.

Er habe damit ein von seinem Freund geplantes Massaker am Bahnhof München-Pasing verhindern wollen, hieß es in seiner handschriftlich verfassten und in der Verhandlung verlesenen Erklärung.

Der mutmaßliche Mörder beim Prozessauftakt. © Sven Hoppe/dpa

Dreifachmord in Starnberg: Ungereimtheiten machten Ermittler stutzig

Die Staatsanwaltschaft München II wirft ihm und dem mutmaßlichen Komplizen, dessen Anwälte nun das Verwaltungsgericht eingeschaltet haben, Mord, besonders schweren Raub und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

Eine Polizeistreife hatte die Leichen der Eltern und des Sohnes am 12. Januar 2020 entdeckt, nachdem die Tochter sich Sorgen gemacht und Alarm geschlagen hatte. Die Eltern lagen im Schlafanzug im ersten Stock des Einfamilienhauses, die Leiche des Sohnes wurde in dessen Zimmer entdeckt. Eine von zwei Pistolen lag neben ihm. Zunächst vermutete die Polizei deshalb, dass er erst seine Eltern und dann sich selbst erschossen habe. Allerdings fehlte ein Abschiedsbrief – eine der Ungereimtheiten, die die Ermittler stutzig machten.

Kreuzverhör geplant: Bereits 1.550 Fragen vorbereitet

Die weiteren Ermittlungen führten dann zu dem Hauptangeklagten. Welche Auswirkung dessen Geständnis auf den weiteren Verlauf des bis 4. November angesetzten Prozesses haben könnte, war zunächst offen. Die Verteidiger des mitangeklagten, mutmaßlichen Komplizen kündigten allerdings an, den 22-Jährigen ins Kreuzverhör nehmen zu wollen. 1.550 Fragen an ihn hätten sie bereits vorbereitet, sagte Rechtsanwalt Alexander Stevens.