Streik am Münchner Flughafen: Regierung erwartet ganztägige Einschränkungen

Am Donnerstag streikten viele städtische Stellen, darunter die Jobcenter, das Kreisverwaltungsreferat, die Bestatter und auch die Bundeswehr. Einen Tag später folgt die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen. Fürs Wochenende sind nun die Münchner Bäder zum Streik aufgerufen worden.

München - Große Streikwelle im öffentlichen Dienst – auch und vor allem in München: Nach den Kitas am Mittwoch und den städtischen Betrieben und Dienststellen am Donnerstag ist am Freitag der Flughafen München dran. Doch damit hat die Arbeitsniederlegung noch kein Ende in Sicht, es sind bereits weitere Streiks für das Wochenende angekündigt.

Flughafen München: Streik am Freitag

Auf den städtischen Streik am Donnerstag folgt schon der nächste: Am Freitag streiken am Münchner Flughafen seit 5 Uhr die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM).

Laut Gewerkschaft Verdi soll der Streik um 10 Uhr wieder beendet sein. Sie erwartet, dass rund 100 Mitarbeiter der Frühschicht an dem Streik teilnehmen. Wegen der Arbeitsniederlegung sei mit längeren Wartezeiten für Passagiere zu rechnen. Die Gewerkschaft empfiehlt, möglichst früh am Flughafen zu sein – mit Flugausfällen rechnet sie aber nicht.

Regierung von Oberbayern: Ganztägig Beeinträchtigungen am Flughafen erwartet

Der Regierung von Oberbayern zufolge könnte es wegen der Beeinträchtigungen mindestens zu Flugverschiebungen und vor allem längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen kommen. "Allen Fluggästen wird dringend empfohlen, sich bei ihrer jeweiligen Airline zu erkundigen", heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag.

Die Regierung von Oberbayern geht davon aus, dass während des fünfstündigen Streiks die Kontrolle der Passagiere "weitgehend zum Erliegen kommen" wird. Zwischen 5 und 10 Uhr werden aller Voraussicht nach nur einzelne Kontrollstellen in den beiden Terminals besetzt werden können.

Münchner Bäder: Streik am Wochenende

Und auch am Wochenende soll in München gestreikt werden, und zwar bei den städtischen Bädern: Verdi hat die 200 Mitarbeiter am Samstag und Sonntag aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Laut der Gewerkschaft ist davon auszugehen, dass die Bäder deshalb nicht öffnen können.

Die Stadtwerke teilten nach der Ankündigung mit: "Der bestreikte Bereich SWM Bäder weiß nicht, wie viele Beschäftigte dem Aufruf folgen werden. Daher können die SWM leider keine Vorhersagen über den Bäderbetrieb an diesem Wochenende treffen. Er ist abhängig von der Zahl der Personen, die ihren Dienst antreten. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Bäder/Saunen öffnen bzw. dass in geöffneten Bädern der vollumfängliche Betrieb stattfinden kann."

Nächster Streik droht: Arbeitsniederlegung bei der Deutschen Post?

Bei der Deutschen Post gehen die Tarif-Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi nach einem klaren Streikvotum schon an diesem Freitag weiter. In der Urabstimmung sprachen sich zwar 85,9 Prozent der Befragten gegen das Tarifangebot der Post und für einen unbefristeten Streik aus. Einen Arbeitskampf wird es aber zunächst nicht geben.

Denn die Gewerkschaft will die Verhandlungen, die sie im Februar für gescheitert erklärt hatte, trotz des Streikvotums wiederaufnehmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Damit komme man der Forderung der Post nach, sagte die Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis am Donnerstag. "Die Arbeitgeber sind gut beraten, dieses Votum sehr ernst zu nehmen."

Großer Streik in München

Bereits am Donnerstag legten zahlreiche Arbeiter in München ihre Arbeit nieder. Unter anderem wurde bei Stadtentwässerung, Gartenbau, städtischer Tiefbau, Straßenunterhalt und Straßenbeleuchtung, städtische Bestattung und Arbeitsagentur gestreikt.

Verdi rief für den Nachmittag zur Kundgebung auf dem Mariahilfplatz auf. Dort ist der Amtssitz von Christoph Göbel – der Landrat ist Vorsitzender des Kommunalen Arbeitgeberverbandes in Bayern e.V. (KAV).

Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Im Ballungsraum München seien insbesondere die vielen unbesetzten Stellen ein Problem, erklärte die Gewerkschaft.