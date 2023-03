Streik am Donnerstag und Freitag in München: An welchen Stellen wird die Arbeit niedergelegt?

Am Donnerstag streiken viele städtische Stellen, darunter die Jobcenter, das Kreisverwaltungsreferat, die Bestatter und auch die Bundeswehr. Am Freitagmorgen streikt die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen.

09. März 2023 - 07:24 Uhr | AZ

Warnstreiks am Flughafen in München. Wann genau das war? Man verliert leicht den Überblick. Das Bild ist vom 17. Februar 2023. © Foto: imago/Sven Simon