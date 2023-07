Starkes Unwetter über München: Kollaps bei der S-Bahn – Feuerwehr im Dauereinsatz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es in weiten Teilen Bayerns starke Unwetter gegeben, auch in München. Die Feuerwehr musste in etwa 400 Fällen technische Hilfe leisten, bei der S-Bahn geht weiterhin so gut wie gar nichts.

München - Eine Unwetterfront ist in der Nacht auf Mittwoch über Bayern gezogen und hat den Bahnverkehr im Freistaat stark beeinträchtigt. In München musste die Feuerwehr zu vielen technischen Einsätzen ausrücken.

Starke Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr München

Zahlreiche umgestürzte Bäume und beschädigte Oberleitungen sorgten noch in der Nacht und am Morgen vielerorts für Einschränkungen im Bahnverkehr. In München war die Lage besonders heftig: Im gesamten Netz der S-Bahn München waren am Morgen zunächst keine Fahrten möglich. Als Grund wurden "witterungsbedingte Beeinträchtigungen" genannt. Auf mehreren Linien (S2, S3, S4, S6, S7, S8) wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Wie die Bahn mitteilt, kommt es noch immer zu "erheblichen Einschränkungen".

Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) teilt mit, dass am gesamten Mittwoch auf sämtlichen S-Bahnlinien mit "erheblichen Einschränkungen" gerechnet werden müsse. Bis auf die Linie S1 Freising/Flughafen und einen Pendelverkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof sei der S-Bahn-Verkehr komplett eingestellt. Derzeit fahren die S-Bahn wie folgt:

Die Linie S2 verkehrt mit Einschränkungen zwischen Petershausen/Altomünster - Markt Schwaben.

Die Linie S3 verkehret mit Einschränkungen zwischen Pasing - Deisenhofen.

Die Linie S6 verkehrt mit Einschränkungen zwischen Pasing - Ebersberg.

Die Linie S7 verkehrt mit Einschränkungen zwischen Donnersbergerbrücke - Kreuzstraße.

Die Linie S8 verkehrt mit Einschränkungen zwischen Gilching-Argelsried - Ostbahnhof.

Die S-Bahnen der Linie S20 entfallen.

"Bitte beachten Sie, sporadisch sind teilwiese einzelne Fahrten möglich. Aktuell sind leider noch keine genaueren Prognosen möglich", teilt die Bahn mit.

Unwetter hat auch Folgen für den Fernverkehr der Bahn

Im Großraum Allgäu berichtete die Deutsche Bahn am Morgen von Unwetterschäden und Beeinträchtigungen des Zugverkehrs. Zugfahrten seien weiträumig eingestellt worden, hieß es. Beeinträchtigungen gab es auch auf den Strecken der Bayerischen Regiobahn und der Südostbayernbahn.

Auch für den Fernverkehr hatte das Unwetter Folgen. Durch eine Sperrung bei Günzburg ist die Strecke München-Augsburg-Ulm am Morgen eingeschränkt. Gesperrt ist laut Bahn auch die Strecke Rosenheim-Salzburg sowie die Strecke München-Lindau-Schweiz aufgrund einer Sperrung bei Kißlegg in Baden-Württemberg.

Münchner Feuerwehr rückt zu 400 technischen Hilfeleistungen aus

Für die Feuerwehr München war die stürmische Nacht ebenfalls ereignisreich. Wie ein Sprecher der AZ am Mittwochmorgen mitteilte, fuhr die Leitstelle vorsorglich von sechs auf 41 Mitarbeitern hoch, auch die freiwillige Feuerwehr wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Die Einsatzkräfte mussten in etwa 400 Fällen aufgrund von umgeknickten Ästen, Bäumen und beschädigten Baugerüsten zu technischen Hilfeleistungen ausrücken.

In der Nacht kam es laut Feuerwehr zu einem größeren Einsatz in der Guardinistraße, ein großes Gerüst drohte einzustürzen. Nach zwei Stunden war die Gefahrenstelle gesichert, die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Die Polizei sprach am Mittwochmorgen von bislang über 200 Einsätzen – auch hier ging es unter anderem um umgestürzte Bäume, beschädigte Oberleitungen sowie kaputte Fenster und Autos. Die Einsätze der Polizei würden nach wie vor andauern, hieß es am Morgen.

Passanten in München durch Unwetter leicht verletzt

Wie der Sprecher der AZ weiter bestätigte, kam es bei einigen Passanten zu vereinzelt leichten Verletzungen wie Schnittwunden und Kopfverletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Die genaue Anzahl der verletzten Personen konnte am Mittwochmorgen noch nicht mitgeteilt werden.

In den Landkreisen Rosenheim und Ingolstadt mussten Einsatzkräfte aufgrund des Unwetters laut Polizeiangaben mehr als 200 Mal ausrücken. Dort beschränkten sich die Notfälle größtenteils auf entwurzelte Bäume und abgerissene Äste. So stürzte im Landkreis Rosenheim ein Baum auf ein Auto und die Baustellenbeschilderung auf einer Autobahn bei Regensburg wehte auf die Fahrbahn. In Augsburg stürzte ein Baugerüst um.

Unwetter sorgt für etliche Stromausfälle in Bayern

Das Unwetter hat auch für zahlreiche Stromausfälle in Bayern gesorgt. Betroffen war das Netz der Bayernwerk Netz GmbH in den Regionen Oberbayern und Ostbayern, wie ein Sprecher mitteilte. Auch am Morgen seien noch Tausende Haushalte ohne Strom, die Wiederversorgung gehe jedoch zügig voran, hieß es.

Grund für die Ausfälle waren den Angaben zufolge Blitzeinschläge in mehrere Umspannwerke. Diese waren demnach zwischen Dienstag, 23.30 Uhr und 1 Uhr am Mittwoch spannungslos, konnten aber zügig wieder ans Netz genommen werden. Betroffen von den länger anhaltenden Stromausfällen in der Nacht waren den Angaben nach mehrere zehntausend Haushalte.