Stammstrecken-Chaos in München: Beeinträchtigungen noch bis frühen Freitagmorgen

Wegen eines Schadens an der Oberleitung können derzeit um den Hauptbahnhof in München keine Züge verkehren. Die Stammstrecke ist komplett gesperrt.

Züge stehen am Hauptbahnhof in München still. Bahnreisende von und nach München müssen derzeit mit Verspätungen und Ausfällen ihrer Züge rechnen. Wegen eines Oberleitungsschadens sei der Bahnhof aktuell nicht anfahrbar, schrieb die Bahn auf ihrer Webseite.

München - Stillstehende Züge, gestrandete Reisende und verzweifelte Pendler: Eine bei Bauarbeiten in München beschädigte Oberleitung hat den Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn am Donnerstag schwer beeinträchtigt. Die großflächigen Einschränkungen nach dem Vorfall vom Mittag würden noch bis in die Nachtstunden hinein anhalten, sagte eine Bahn-Sprecherin am späten Nachmittag. Die Reparatur selbst dauere aber sicherlich länger. "Ob der Verkehr am Freitag wieder flüssig läuft, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden."

Immerhin sei es inzwischen gelungen, einzelne Züge über den Güterbahnhof Laim umzuleiten. Dennoch werde weiterhin dringend von Fahrten von und nach München abgeraten, betonte die Sprecherin.

Bagger beschädigt komplettes Quertragwerk am Bahnhof Laim

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bagger bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke im Bereich München-Laim ein komplettes Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt, beschädigt. Dadurch war die wichtige Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing stillgelegt. Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt wurde mit wenigen Ausnahmen komplett eingestellt. Der Münchner Hauptbahnhof konnte nicht angefahren werden.

Eine Anzeigetafel im Münchner Hauptbahnhof zeigt die Information "Zug fällt heute aus". © Lennart Preiss (dpa)

"Die DB entschuldigt sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten bei ihren Fahrgästen", teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Die Panne bei den Bauarbeiten hatte zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen zur Folge, andere Züge endeten vorzeitig oder fuhren von anderen Bahnhöfen ab. Viele Fernreisende konnten dadurch ihre Fahrt in München nicht antreten oder ihr Ziel nicht erreichen.

Auch der Nahverkehr in der gesamten Region war stark beeinträchtigt, da Regionalzüge und auch das S-Bahn-Netz von Ausfällen und abweichenden Linienführungen betroffen waren. Eine Ausnahme bildeten die Diesel-Züge der BRB ins bayerische Oberland, die laut elektronischem Fahrplan normal fuhren. Auch die S7, die erst hinter Laim auf die Stammstrecke - die zentrale Strecke aller S-Bahn-Linien durch die Münchner Innenstadt - einfädelt, fuhr bald weiter.

Wartende streiten sich um Taxis am Hauptbahnhof

Im Hauptbahnhof standen an fast allen Gleisen Züge auf unbestimmte Dauer still. In der Bahnhofshalle drängten sich die Fahrgäste. Vor dem Reisezentrum bildete sich binnen kürzester Zeit eine lange Schlange, Mitarbeiter der Bahn waren von Menschentrauben umringt. Wer konnte, versuchte sein Ziel mit anderen Verkehrsmitteln zu erreichen. Großer Andrang herrschte etwa an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof, um freie Taxen kam es zu Streit zwischen den Wartenden.

Reisende verladen ihr Gepäck vor dem Münchner Hauptbahnhof in ein Taxi. © Lennart Preiss (dpa)

Immerhin: Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Oberleitungsschadens verschieben mussten, dürfen ihre Fahrkarte zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. «Die Zugbindung ist aufgehoben», informierte die Bahn. Das Ticket gelte auch mit einer geänderten Streckenführung bis zur Fahrt zum Zielort. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.

Stunden nach dem Vorfall gelang es der Bahn zudem, dass zumindest die ICE-Züge Hamburg-Berlin-Nürnberg-München und Hamburg-Dortmund-Frankfurt-Stuttgart-München wieder im Zwei-Stunden-Takt nach München verkehren konnten. Damit wurde die Landeshauptstadt zumindest einmal pro Stunde wieder ans Fernverkehrsnetz angeschlossen.

Am Abend gab die Bahn bekannt, dass die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke noch bis in den frühen Freitagmorgen andauern werden.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

S 1 Freising/Flughafen- Leuchtenbergring: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

Alternative:

- U 3 ab Marienplatz bis Moosach nutzen und dort Umstieg zur Linie S 1 Freising/Flughafen.

- U 5 ab München Hbf und Karlsplatz bis München Ost nutzen und hier Umstieg zur Linie S 8 von /nach München Flughafen. Zwischen Flughafen und Freising verkehrt alternativ Bus 635.

S-Bahnen verkehren im 40-Minuten-Takt von/nach München Hbf ohne Halt bis Obermenzing. ‍Ab Dachau verkehren die S-Bahnen ohne Halt nach Petershausen. S 2 Erding: Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof (Fernbahn). Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Alternative:

Von/nach Leuchtenbergring und Berg am Laim bitte die Linie S 6 von/nach Ebersberg nutzen.

Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof (Fernbahn). Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Von/nach Leuchtenbergring und Berg am Laim bitte die Linie S 6 von/nach Ebersberg nutzen. S 3 Mammendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing.

Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing. S 3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.

Alternative:

- von/nach Hirschgarten Tram 18 / 19 von/nach München Hbf / Pasing (Ausstieg Lautensackstraße) und dann Fußweg

- von/nach Laim Tram 19 von/nach München Hbf (Ausstieg Fürstenriederstraße) und dann Fußweg und von/nach Pasing Bus 157 und 130.

- zwischen München Hbf und München Ost verkehren die Tram Linien 16 mit Halt Karlsplatz und Isartor, Tram 17 mit Halt Karlsplatz, Tram 18 mit Halt Karlsplatz, Tram 19 mit Halt Karlsplatz, Marienplatz, Tram 20 mit Halt Karlsplatz und Tram 21 mit Halt Karlsplatz, Marienplatz und Ostbahnhof.

Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing. S 6 Tutzing: Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing.

Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing. S 6 Ebersberg: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke.

Die S-Bahnen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. S 7 Wolfratshausen: In Richtung Kreuzstraße verkehrt die S7 wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten.

In Richtung Kreuzstraße verkehrt die S7 wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten. S 7 Kreuzstraße: Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.

Alternative:

S-Bahnen der Linie S3 Holzkirchen bis Giesing und dort in die S7 umsteigen. Bus 54 von/nach München Ostbahnhof und die U2 ab München Hbf oder die U5 ab München Hbf, Karlsplatz, München Ost bis Innsbrucker Ring, dann die U2 bis Giesing.

S 8 Herrsching: Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing.

Die S-Bahnen beginnen/enden in München-Pasing. S 8 Flughafen: Nun fährt auch die Linie S8 zwischen Flughafen und Donnersbergerbrücke.

Alternative:

Von/nach Pasing verkehrt auch der Bus 57 von/nach Laimer Platz und von dort die U 5. Fahrgäste in/aus Richtung Laim und in/aus Richtung Sendling können auch den Bus 130 von/nach Harras nutzen.

Zwischen München Hbf und München Ost nutzen Sie bitte auch die U 5

Eine genaue Prognose, wie lange die Beeinträchtigungen noch andauern werden, sei aktuell noch nicht möglich, so eine Sprecherin der Bahn zur AZ.