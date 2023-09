Stammstrecken-Chaos in München: Bahnverkehr läuft wieder – Ermittlungen gegen Baggerfahrer

Wegen eines Schadens an der Oberleitung konnten am Donnerstag um den Hauptbahnhof in München keine Züge verkehren. Die Stammstrecke war komplett gesperrt. Am Freitag kann es noch zu einzelnen Zugausfällen und Verspätungen kommen.

Züge stehen am Hauptbahnhof in München still. Bahnreisende von und nach München müssen derzeit mit Verspätungen und Ausfällen ihrer Züge rechnen. Wegen eines Oberleitungsschadens sei der Bahnhof aktuell nicht anfahrbar, schrieb die Bahn auf ihrer Webseite.

Elke Richter (dpa) 9 Züge stehen am Hauptbahnhof in München still. Bahnreisende von und nach München müssen derzeit mit Verspätungen und Ausfällen ihrer Züge rechnen. Wegen eines Oberleitungsschadens sei der Bahnhof aktuell nicht anfahrbar, schrieb die Bahn auf ihrer Webseite.

Reisende verladen ihr Gepäck vor dem Münchner Hauptbahnhof in ein Taxi.

Lennart Preiss (dpa) 9 Reisende verladen ihr Gepäck vor dem Münchner Hauptbahnhof in ein Taxi.

Reisende stehen vor dem Hauptbahnhof an einer Trambahn-Haltestelle.

Lennart Preiss (dpa) 9 Reisende stehen vor dem Hauptbahnhof an einer Trambahn-Haltestelle.

Reisende stehen im Hauptbahnhof München vor der Information in einer Schlange

Lennart Preiss (dpa) 9 Reisende stehen im Hauptbahnhof München vor der Information in einer Schlange

Reisende warten im Hauptbahnhof vor einer Anzeigetafel. Nach einem Oberleitungsschaden in München ist der Fernverkehr vom und zum Münchner Hauptbahnhof eingestellt.

Lennart Preiss (dpa) 9 Reisende warten im Hauptbahnhof vor einer Anzeigetafel. Nach einem Oberleitungsschaden in München ist der Fernverkehr vom und zum Münchner Hauptbahnhof eingestellt.

Arbeiter reparieren am Bahnhof Laim eine abgerissene Oberleitung.

Lennart Preiss (dpa) 9 Arbeiter reparieren am Bahnhof Laim eine abgerissene Oberleitung.

Als der Baggerfahrer Schotter wegschaufelte, geriet der Auslegearm des Baggers an die Oberleitung.

Bundespolizei 9 Als der Baggerfahrer Schotter wegschaufelte, geriet der Auslegearm des Baggers an die Oberleitung.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Baggerfahrer.

Bundespolizei 9 Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Baggerfahrer.

München - Nach der durch einer beschädigte Oberleitung ausgelöste massive Störung am Münchner Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr dort am Freitagmorgen wieder angelaufen. Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizei gegen einen Baggerfahrer.

Bundespolizei: Oberleitung fiel auf mit 350 Menschen besetzte S-Bahn – niemand verletzt

Wie die Bundespolizei am Freitag bestätigte, war am S-Bahnhof Laim bei Bauarbeiten zur Zweiten Stammstrecke die Oberleitung beschädigt worden und der gesamte Zugverkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof, zum Hauptbahnhof und auf der S-Bahn-Stammstrecke über mehrere Stunden zum Erliegen gekommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein Bagger gegen 11 Uhr mit seinem Arm in eine Oberleitung und riss diese ab. Dabei fiel sie auf eine darunter stehende S-Bahn (S2, Fahrtrichtung Leuchtenbergring), in der sich etwa 350 Personen befanden, die evakuiert wurden. Kein Reisender wurde verletzt.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Ermittlungen gegen 25-jährigen Baggerfahrer

Die Bundespolizei leitete inzwischen Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Baggerfahrer ein: Der 25-Jährige führte Tiefbauarbeiten in unmittelbarer Nähe des Gleisbettes am Bahnsteig 2 des Haltepunkts aus. Als er Schotter wegschaufelte, geriet der Auslegearm des Baggers an die Oberleitung.

Wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte, ist der Bahnverkehr am Hauptbahnhof nach der massiven Störung am Morgen wieder angelaufen. Allerdings könne es vor allem bei den S-Bahnen und im Regionalverkehr weiterhin zu Behinderungen kommen, sagte eine DB-Sprecherin.

Die Deutsche Bahn hatte zuvor bereits gemeldet, dass ein Bagger bei Bauarbeiten für die Zweite S-Bahn-Stammstrecke in Laim ein komplettes Quertragwerk beschädigte, das die Oberleitungen über alle Gleise der Strecke spannt,

Demnach entfallen am Freitagvormittag etwa auf den Linien S2, S3 und S8 einige Züge des Zehn-Minuten-Takts "infolge der gestrigen Reparatur an der Oberleitung", teilte das Unternehmen mit. Auch im Regionalverkehr fallen laut DB am Morgen noch einige Züge aus, etwa von und nach Passau und Pfaffenhofen sowie von Regensburg und Landshut. Im Fernverkehr komme es zu keinen Einschränkungen mehr.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

In der Nacht zum Freitag meldete die Bahn, dass die Reparatur-Arbeiten an der Oberleitung abgeschlossen seien.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt wurden mit wenigen Ausnahmen komplett eingestellt. Der Münchner Hauptbahnhof konnte lange nicht angefahren werden. "Die DB entschuldigt sich ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten bei ihren Fahrgästen", hieß es.

Immerhin: Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Oberleitungsschadens verschieben mussten, dürfen ihre Fahrkarte zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. "Die Zugbindung ist aufgehoben", informierte die Bahn. Das Ticket gelte auch mit einer geänderten Streckenführung bis zur Fahrt zum Zielort. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.