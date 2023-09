Wann die Westenriederstraße in München zur Fußgängerzone wird

Jetzt soll es in der Westenriederstraße in München ganz schnell gehen. Die AZ erklärt die Lage zur neuen Fußgängerzone.

Altstadt - Schon in gut zehn Tagen können nicht mehr alle durch die Straße fahren. Ausnahmen sind möglich. Die Westenriederstraße wird dauerhaft zur Fußgängerzone – und zwar ab Montag, 18. September.

Das teilt das Mobilitätsreferat mit. So werde nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern vor allem auch die Sicherheit von Fußgängern in der Nähe des Viktualienmarktes erhöht, heißt es in der Mitteilung.

Westenriederstraße in München wird Fußgängerzone: Was nun wann gilt

Doch es gibt Ausnahmen für den Lieferverkehr, Radler und Anwohner: An- und Ablieferverkehr ist für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen von Sonntag, 22.30 Uhr, bis Samstag, 12.45 Uhr sowie täglich von 22.30 Uhr bis 12.45 Uhr erlaubt; an Feiertagen darf vormittags nicht geliefert werden, sondern erst ab 22.30 Uhr.

Der Lieferverkehr darf nur von der östlichen Seite (Westenriederstraße / Ecke Radlsteg) anfahren, das Einfahren in die Fußgängerzone von der Frauenstraße ist – auch während der Lieferzeiten – nicht erlaubt.

Radler dürfen weiterhin auf der abgesenkten Fahrbahn fahren, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit. Fußgänger haben immer Vorrang. Anwohner mit einem Stellplatz auf Privatgrund können für die Zufahrt eine Erlaubnis beim KVR beantragen.