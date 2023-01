Während Fahrt: LKW fängt in Ramersdorf an zu brennen

In den frühen Morgenstunden hat in Ramersdorf am Dienstag ein Sattelzug gebrannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

10. Januar 2023 - 14:50 Uhr | AZ

Am Dienstagmorgen mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr einen brennenden Sattelzug löschen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild