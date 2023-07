Tür versiegelt: KVR schließt beliebte Münchner Dönerbude "Türkitch"

Wer sich am Donnerstag in der "Türkitch"-Filiale in der Humboldtstraße einen leckeren Döner kaufen wollte, stand plötzlich vor einer verschlossenen Tür. Die Imbissbude wurde vom KVR vorerst dichtgemacht. Über die genauen Gründe hält die Behörde derzeit Stillschweigen.

Untergiesing - Die Imbisskette "Türkitch" erfreut sich einer großen Fangemeinde und genießt den Ruf, die vielleicht besten Döner in München anzubieten. Doch am ältesten Standort der Imbissbetreiber in Untergiesing werden derzeit keine Speisen mehr über die Theke gereicht werden können.

Am Donnerstag hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der "Türkitch"-Filiale in der Humboldtstraße vorerst den Stecker gezogen und den Imbiss bis auf weiteres geschlossen.

Tür versiegelt: KVR schließt beliebte "Türkitch"-Filiale

An der Eingangstür fallen sofort zwei amtliche und leuchtend rote Siegelmarken auf. Ein DIN A4-großer Zettel weist darauf hin, dass die Räumlichkeiten des "Türkitch" durch das KVR geschlossen wurden. Dazu die Warnung, dass das Beschädigen, Ablösen oder Unkenntlichmachen der Siegelmarken strafrechtlich verfolgt wird.

Zu den Gründen der Schließung will sich das KVR gegenüber den Medien aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht äußern. "Lediglich bei Gefahr im Verzug oder bei Nichtreaktion der Betreiber oder Betreiberinnen wird die Gaststätte von der Behörde geschlossen. Insbesondere bei Hygienemängel kommt auch eine kurzzeitige Schließung in Betracht, die betroffene Person bleibt dann zunächst zuverlässig", erklärt ein KVR-Sprecher der "Bild".

KVR schweigt zu den genauen Gründen der Schließung

Am Donnerstag bekam das "Türkitch" wohl Besuch von Mitarbeitern der KVR-Lebensmittelüberwachung, welche Betriebe im Stadtgebiet München, die Lebensmittel herstellen, lagern und verkaufen kontrollieren.

Weswegen genau das "Türkitch" in der Humboldtstraße nun schließen musste, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Ganze ging so schnell vonstatten, dass die Mitarbeiter noch nicht einmal mehr das bereits kleingeschnittene Gemüse in die Kühlung bringen konnten. Gründe für Schließungen können unter anderem Steuerschulden, Steuerhinterziehung, Nichtentrichtung von Sozialabgaben oder Hygienemängel sein. Für die Schließung von "Türkitch" in Giesing gibt es vonseiten des KVR keine konkrete Begründung.

"Türkitch"-Betreiber erklärt sich in der Abenzeitung

Gegenüber der AZ erklärt "Türkitch"-Chef Hayri Onbasi, dass es "aufgrund einer gewerberechtlichen Auseinandersetzung mit dem KVR, die ihren Ursprung bereits im Frühjahr 2022 hatte, nunmehr zu einer Betriebsschließung des Türkitch in der Humboldtstraße gekommen ist".

Gemeinsam mit seinem Anwalt befindet sich der "Türkitch"-Betreiber nun in Verhandlungen mit dem KVR. Onbasi zeigt sich dabei optimistisch, dass eine Lösung möglichst schnell gefunden wird und die Filiale in Untergiesing bald schon wieder geöffnet werden kann.

Onbasi erklärt zudem, dass die "Türkitch"-Filialen in der Schützenstraße, der Türkenstraße, der Feilitzschstraße und am Pasinger Bahnhofplatz sowie der neue Smash Burger Laden am Rotkreuzplatz von der Auseinandersetzung mit dem KVR nicht betroffen sind.

Im Internet ernten die vier Münchner "Türkitch"-Filialen regelmäßig Bestbewertungen. Doch durch die plötzliche Schließung der Lokalität in Untergiesing könnte das Image der Döner-Kette möglicherweise einige Kratzer abbekommen..