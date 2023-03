Totes Baby in Gern gefunden: Säugling stirbt an Unterversorgung

Ein wenige Tage alter Bub ist in Gern gestorben. Hat sich die Mutter nicht um ihr Neugeborenes gekümmert? Die Polizei ermittelt wegen Totschlags durch Unterlassen.

Die Polizei ermittelt in einem Tötunsgdelikt. (Symbolbild)

Gern - Schrecklicher Fall in Gern: Am Dienstagvormittag hat eine 23-Jährige den Notruf verständigt und mitgeteilt, dass ihr neugeborenes Kind nicht mehr atmen würde.

Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Buben feststellen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, brachte die Anruferin das Baby etwa eine Woche vorher unbemerkt in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus zur Welt. Die Geburt wurde nicht gemeldet, auch Nachbarn haben wohl nichts bemerkt.

Die junge Frau hat offenbar sehr zurückgezogen gelebt. Wer der Vater des Kindes ist, ist unbekannt.

Gern: Mutter von totem Säugling in Psychiatrie

Bei der Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für eine akute Unterversorgung des Säuglings. Die Polizei geht von einem Totschlag durch Unterlassen aus.

Die Frau war psychisch auffällig, auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsreferats wurde sie vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Aufgrund der Krankheit der 23-Jährigen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau strafrechtlich nicht angeklagt werden kann. Wegen Diebstahls, Drogen- und Körperverletzungsdelikten war die 23-Jährige bereits polizeibekannt.