SAP-Garden-Baustelle: Nach erneutem Brand ermittelt die Polizei

Wieder brennt es am SAP Garden: Die Ursache ist unklar, der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei prüft das Geschehen auf mögliche Zusammenhänge.

Die Polizei ermittelt: Was steckt hinter den nun bereits vier Bränden auf der SAP-Garden-Baustelle? (Archivbild)

Milbertshofen - Nach dem vierten Brand auf der Baustelle des SAP Garden im Olympiapark ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung. Allein im Juni und Juli seien dort vier Brände gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Baustelle am SAP Garden: Drei Arbeiter kommen nach Brand ins Krankenhaus

Aufgrund der Ähnlichkeit der Fälle überprüften die Ermittler deshalb jetzt mögliche Zusammenhänge, hieß es weiter. Zuletzt waren am Mittwoch erneut Dämm-Materialien im Bereich der Trainingshallen im Untergeschoss der neuen Sportarena in Brand geraten.

Fünf Arbeiter waren durch den verrauchten Bereich geflüchtet, drei wurden anschließend vorsorglich in eine Münchner Klinik gebracht. Das erste Feuer war am 14. Juni im Bereich der Tiefgarage auf der Baustelle ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Bauherrn waren Dämmstoffe in Brand geraten und hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Anfang Juni Großeinsatz der Feuerwehr nach Brand auf der SAP-Garden-Baustelle

Anfangs wurden 14 Bauarbeiter als vermisst gemeldet, weshalb 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Olympiapark gerufen worden waren. Alle Arbeiter wurden schließlich unverletzt gerettet.

Fünf Arbeiter flüchteten demnach durch den verrauchten Bereich, vier von ihnen untersuchte der Rettungsdienst. Drei der Arbeiter wurden vorsorglich in eine Münchner Klinik gebracht. Die Brandursache wird ermittelt, der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden, wie es hieß.