SAP-Garden-Baustelle: Nach erneutem Brand drei Arbeiter in Klinik

Wieder brennt es am SAP Garden: Die Ursache ist unklar, der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Milbertshofen - Auf der Baustelle für eine neue Sportarena im Münchner Olympiapark hat es am Mittwoch erneut gebrannt. Am Nachmittag hätten gelagerte Dämmmaterialien im Bereich der Trainingshallen im Untergeschoss Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Drei Arbeiter kommen sicherheitshalber ins Krankenhaus

Fünf Arbeiter flüchteten demnach durch den verrauchten Bereich, vier von ihnen untersuchte der Rettungsdienst. Drei der Arbeiter wurden vorsorglich in eine Münchner Klinik gebracht. Die Brandursache wird ermittelt, der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden, wie es hieß.

Am 14. Juni war im Bereich der Tiefgarage auf der Baustelle ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Bauherrn waren Dämmstoffe in Brand geraten und hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. 14 Arbeiter wurden nach Ausbruch des Feuers zunächst vermisst. Sie wurden von Einsatzkräften unverletzt gerettet.