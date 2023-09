Rollerfahrer (86) nach Zusammenstoß mit Transporter in Lebensgefahr

Nach dem Unfall in Ramersdorf muss der Mann noch vor Ort vom Rettungsdienst reanimiert werden – noch schwebt er in Lebensgefahr.

Ramersdorf - Bei einem Unfall mit einem Kleintransporter in München ist ein Motorrollerfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 86-Jährige am Dienstag mit seinem Kleinkraftrad die Balanstraße Richtung Hockäckerstraße entlang, als der Fahrer eines Transporters mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt eines Hauses in der Straße fuhr und mit ihm zusammenstieß.

86-Jähriger muss nach Zusammenstoß mit Transporter reanimiert werden

Der Mann habe vor Ort reanimiert werden müssen, bevor er ins Krankenhaus gekommen sei. Er schwebte laut Polizei am Mittwoch weiter in Lebensgefahr und müsse auf der Intensivstation weiterhin behandelt werden.

Die Balanstraße war wegen des Unfalls für etwa zwei Stunden gesperrt. Alle weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt die Münchner Verkehrspolizei.