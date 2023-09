Polizei sucht Zeugen: Zwei Münchner von Gruppe attackiert und verletzt

In Neuhausen werden zwei Männer aus einer Aus einer Gruppe heraus unvermittelt angegriffen und kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei nach den unbekannten Tätern.

Neuhausen - Die Münchner Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes: In Neuhausen sind zwei Münchner von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Täter fliehen, die Hintergründe des Überfalls seien noch ungeklärt.

Unbekannte verletzen Münchner schwer: Ursache noch ungeklärt

Den Angaben zufolge wurden die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr vor einem Wohnhaus unvermittelt aus einer Gruppe heraus attackiert.

Dabei wurde der 21-Jährige durch einen Schlag auf den Kopf schwer verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand benutzten die Täter dafür einen Gegenstand, Genaueres weiß die Polizei noch nicht. Auch der 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt – jedoch nicht so schwer wie sein Begleiter.

Täter flüchten nach Überfall – ein Opfer schwer verletzt

Direkt nach der Tat flüchtetet die Gruppe Unbekannter, an dem Vorfall nicht beteiligte Bekannte der beiden Opfer fanden die Verletzten und riefen den Rettungsdienst. Beide wurden sofort zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung vor Ort blieb erfolglos. Jetzt bittet die Polizei mögliche Zeugen des Angriffs um Hilfe.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schluderstraße und Renatastraße in Neuhausen etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 11, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.