Orleanstraße gesperrt und Busverkehr umgeleitet: Feuerwehr-Kran muss Linienbus bergen

Weil ein Linienbus am Orleansplatz seine Spur nicht hält und sich so festfährt, kommt ein Kran der Münchner Feuerwehr zum Einsatz. Die Münchner Verkehrsgesellschaft muss zahlreiche Buslinien umleiten.

Am Mittwochmorgen ist ein Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in eine missliche Lage geraten. Nach Angaben der Polizei hielt der Busfahrer die Spur nicht und fuhr dann längs auf die links und rechts verlaufenden hohen Bordsteinkanten auf. Der Bus hängt fest und wird aktuell von einem Kran der Münchner Feuerwehr geborgen. Es wurde niemand verletzt.

Feuerwehr-Einsatz am Orleansplatz: Zahlreiche Buslinien werden umgeleitet

"Die Orleansstraße ist momentan in beide Richtungen komplett gesperrt", teilte ein Sprecher der Feuerwehr der AZ mit: "Das Versetzen des Busses dürfte kein Problem sein, der Bus wird Achse für Achse umgehoben." Voraussichtlich gegen 10 Uhr sollte der Verkehr wieder fließen können, so der Sprecher weiter.

Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es zu Behinderungen und Umleitungen im öffentlichen Nahverkehr. Zahlreiche Buslinien sind betroffen.

Nach Angaben der MVG kommt es derzeit auf den Linien 21, X30, 54, 58, 68 und 100 zu Beeinträchtigungen.

Die Linie 21 wird in beiden Richtungen zwischen Maximilianeum und Max-Weber-Platz (Johannispl.) umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz, Ostbahnhof und Wörthstraße können leider nicht bedient werden.

Die Linie X30 in Richtung Arabellapark wird zwischen Ostbahnhof und Einsteinstraße umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Arabellapark können leider nicht bedient werden.

Die Linie X30 in Richtung Harras wird zwischen Grillparzerstraße und Ostbahnhof umgeleitet. Die Haltestelle Haidenauplatz kann leider nicht bedient werden.

Die Linie 54 in Richtung Münchner Freiheit wird zwischen Ostbahnhof und Galileiplatz umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz, Grillparzerstraße und Prinzregentenplatz in Fahrtrichtung Münchner Freiheit können leider nicht bedient werden.

Die Linie 54 in Richtung Lorettoplatz wird zwischen Grillparzerstraße und Orleansstraße umgeleitet. Die Haltestellen Ostbahnhof und Haidenauplatz in Fahrtrichtung Lorettoplatz können leider nicht bedient werden.

Die Linie 68 in Richtung Hauptbahnhof Nord wird zwischen Ostbahnhof und Prinzregentenplatz umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Nord können leider nicht bedient werden.

Die Linie 58 in Richtung Hauptbahnhof Nord wird zwischen Prinzregentenplatz und Ostbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Nord können leider nicht bedient werden.

Die Linie 100 in Richtung Hauptbahnhof Nord wird zwischen Ostbahnhof und Prinzregentenplatz umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Nord können leider nicht bedient werden.

Die Linie 100 in Richtung Ostbahnhof wird zwischen Prinzregentenplatz und Ostbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Haidenauplatz und Grillparzerstraße in Fahrtrichtung Ostbahnhof können leider nicht bedient werden.

"Den nicht angefahrenen Streckenabschnitt erreichen Sie für die Dauer der Störung mit SEV-Bussen und kostenlosen Taxis. Bitte beachten Sie, dass der eingesetzte Ersatzverkehr nur über eine eingeschränkte Kapazität verfügt und teilweise am rechten Fahrbahnrand hält", heißt es bei der MVG.

Erste Meldungen der MVG zum Bereich Haidenauplatz hatte es schon in den frühen Morgenstunden gegeben. Da war von einer Umleitung der Tramlinie 21 die Rede. Als Ursachen wurden zunächst eine Betriebsstörung und anschließend ein Feuerwehreinsatz genannt.