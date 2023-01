Olympiapark: 51-Jährige von Schlitten erfasst und schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß mit einem Schlitten wurde die 51-Jährige schwer verletzt. Sie kam in die Klinik.

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort im Olympiapark.

Schwabing-West - Am Sonntag ist es im Olympiapark zu einem Schlittenunfall gekommen, bei dem eine 51-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Gegen 17.45 Uhr stieß ein Schlittenfahrer mit der Frau an der Ackermannstraße zusammen. Eine andere Passantin bekam den Unfall mit und alarmierte daraufhin den Notruf.

Die eingetroffenen Rettungskräfte kümmerten sich sofort um die verletzte 51-Jährige. Das Problem: Der Unfallort lag etwas abseits von geräumten Gehwegen, weswegen es sehr rutschig war. Die Besatzung des Rettungswagens forderte deshalb Unterstützung von der Feuerwehr an. Diese legte die Frau wenig später in eine Schleifkorbtrage, sodass sie vom Hügel kontrolliert nach unten gebracht werden konnte. Danach kam sie sofort in die Klinik.