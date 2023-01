Öffentlichkeitsfahndung: Münchner (39) wird vermisst

Der Mann wollte nur mal kurz an die frische Luft und wird seit über einer Woche vermisst.

Schwabing - Die Ehefrau des 39-Jährigen meldete in bereits am 13. Januar als vermisst: Noch immer fehlt jede Spur von ihrem Mann, der tags zuvor gegen 13 Uhr die gemeinsame Wohnung in Schwabing verlassen hatte, um an die frische Luft zu gehen.

Schwabing: Mann will nur mal Luft schnappen und kommt nicht mehr zurück

Sein Mobiltelefon habe er zu Hause gelassen, der Mann könnte sich in einer hilflosen Situation befinden, berichtet die Polizei, deren Suchmaßnahmen bis dato ohne Erfolg blieben.

Das Kommissariat 14 ermittelt und hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Der 39-Jährige ist etwa 1,78 Meter groß und schlank. Er hat eine Glatze und trägt einen dunklen Drei-Tage-Bart. Auffälliges Merkmal ist eine Narbe zwischen den Augenbrauen, außerdem trägt er eine braune Hornbrille.

Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Stepp-Jacke, einem türkisen Pullover, einem schwarzen T-Shirt, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Winterschuhe. Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 14, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.