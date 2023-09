Neue Bar in München: "Die Perle" als Zwischennutzung in Laim

Von wegen Schlafviertel Laim: Am Samstag eröffnet an der Agnes-Bernauer-Straße 51 in München mit der "Perle" eine neue Zwischennutzung. Als Stadtviertel-Treffpunkt, Kreativort – und als Bar für 200 Menschen.

23. September 2023 - 09:39 Uhr | Irene Kleber

Laura (li.) und Alexa Steinke vom Café Steinchen übernehmen die Bar in der neuen Zwischennutzung "Die Perle" in Laim. © Martha Schlüter