Nach Wiesn-Besuch auf 21-Jährigen eingestochen: Tatverdächtiger (38) stellt sich!

Der Mann, der in der Nähe der Theresienwiese auf einen 21-Jährigen eingestochen hat, hat sich gestellt. Zuvor war er per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden, die Münchner Polizei hatte zudem eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

27. September 2022 - 16:37 Uhr | AZ

Der Mann und seine Begleitung waren vor dem Vorfall auf dem Oktoberfest unterwegs. (Symbolbild) © imago/Wolfgang Maria Weber