Nach Clubbesuch in München: Mann (49) vergewaltigt Frau (20) in Hotel

Der Mann verspricht seinem Opfer viel Geld gegen Sex. Auf dem Hotelzimmer vergewaltigt er sie. Nun sitzt der 49-Jährige im Gefängnis.

Während der Mann die junge Frau im Hotel vergewaltigte, war sein Begleiter in einem anderen Zimmer. (Symbolbild)

Ludwigsvorstadt - Bereits in der Nacht auf Freitag kam es zu dem Vorfall, der in einem Club in der Innenstadt seinen Anfang nahm: Wie die Polizei berichtet, hat dort ein Mann (49) eine junge Frau aus Garmisch-Partenkirchen (20) angesprochen.

Nach Clubbesuch: Mann vergewaltigt Frau im Hotel

Er bot ihr offenbar eine sechsstellige Geldsumme für Sex an. Sie willigte ein und ging mit dem Mann und seinem Begleiter (20) in ein Hotel. Im Zimmer angekommen, warf der Mann die junge Frau laut Polizei plötzlich mit Gewalt auf das Bett und vergewaltigte sie. Sein Begleiter war währenddessen in einem anderen Hotelzimmer. Nach der Vergewaltigung konnte die Frau flüchten. Geld habe sie nicht erhalten.

Ein Bekannter des Opfers alarmierte schließlich die Polizei, die den Täter noch im Hotel festnehmen konnte. Ein Ermittlungsrichter hat Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er sitzt aktuell in einer Justizvollzugsanstalt.