Münchner Linienbus fängt während der Fahrt Feuer

Ein Notfall am frühen Morgen: Die Insassen eines Linienbusses werden vom Fahrer in Sicherheit gebracht. Nur kurz darauf brennt das Fahrzeug.
Der Linienbus fing während der Fahrt Feuer. © Malin Wunderlich/dpa
München

Ein Münchner Linienbus ist während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer habe zuvor am frühen Morgen eine Warnmeldung wegen zu heißen Kühlwassers bekommen und anschließend einen unangenehmen Geruch bemerkt, sagte ein Betriebsleiter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) vor Ort. Daraufhin habe er den Bus evakuiert. 

Wie viele Fahrgäste zu dem Zeitpunkt im Fahrzeug waren, ist bislang unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. 

Nachdem er das Kühlwasser aufgefüllt hatte, setzte er den Angaben zufolge die Fahrt Richtung Betriebshof fort. Jedoch blieb der Bus nach etwa 20 bis 30 Metern stehen. Daraufhin geriet das Heck des Fahrzeugs, wo der Dieselmotor ist, in Flammen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Der Fahrer sei nach einem vergeblichen Löschversuch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei konnte vorerst keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen.

