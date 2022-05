München-Pasing: Zwei Menschen mit Messer verletzt – Täter in U-Haft

Der 37-Jährige hat in einer Wohnung in Pasing vermutlich mit einem Küchenmesser auf einen Mann (29) und eine Frau (36) eingestochen. Dann flüchtete er und stellte sich später.

Pasing - Der Tatverdächtige wurde am heutigen Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und muss in Untersuchungshaft. Über 20 Streifen der Münchner Polizei waren im Einsatz.

Erster Notruf erreichte die Feuerwehr: Zwei Personen mit Messer verletzt

Nach Angaben der Polizei war am Montagabend gegen 18.50 Uhr die Feuerwehr per Notruf darüber informiert worden, dass zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Puccinistraße in Pasing mit einem Messer verletzt worden seien.

Die Info ging gleich an die Polizei, mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei rückten aus. Vor Ort trafen sie in einer Wohnung auf einen verletzten 29-Jährigen mit Wohnsitz in Augsburg, "der aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nicht mehr ansprechbar war" und eine verletzte 36-Jährige, die in der Wohnung lebt, teilte die Polizei weiter mit.

Tatwaffe ist vermutlich ein Küchenmesser

Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten, ein Krankenwagen brachte sie in Kliniken, wo sie noch behandelt werden.

Die Frau - sie hatte den Notarzt alarmiert - trug mittelschwere Verletzungen durch Schnitte unter anderem im Gesicht davon, der 29-Jähriger hatte massive Verletzungen am Oberkörper, vorübergehend bestand Lebensgefahr.

Bei der Tatwaffe handelt es sich vermutlich um ein Küchenmesser, das in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt wurde. Der Täter war nicht gewaltsam in die Wohnung eingedrungen.

Vor Ort deutete vieles auf einen 37-Jährigen mit Wohnsitz in München als Tatverdächtigen hin – er hatte die Wohnung bereits verlassen.

Tatverdächtiger (37) stellt sich der Polizei

Nach Angaben der Polizei hatte der Friseur eine länger andauernde Beziehung, bevor sich die beiden vor einiger Zeit trennten. Seine Ex-Partnerin arbeitet auch im Beauty-Business.

Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein, gegen 19.30 Uhr stellte sich der Mann ohne Anwalt auf der PI 43 (Olympiapark) und wurde vorläufig festgenommen.

Das Kommissariat 11 ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, eine U-Haft ist zu erwarten.