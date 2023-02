München-Haidhausen: Porsche an Autohaus brennt lichterloh – Ursache unklar

Als die Feuerwehrleute an dem Autohaus eintreffen, steht das Fahrzeug in Flammen. Es wurde niemand verletzt.

Der Porsche brannte am frühen Morgen aus, das Feuer griff aber nicht auf das Gebäude über. (Symbolbild)

Au-Haidhausen - Die Polizei ermittelt zur Brandursache: Am frühen Morgen ist auf dem Gelände eines Autohauses in der Schleibingerstraße an einem Fahrzeug Totalschaden entstanden.

Porsche steht in Flammen: Feuer greift nicht auf Gebäude über

Wie die Feuerwehr berichtet, "brannte der Porsche bereits lichterloh", als die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen. Man habe sofort einen Löschangriff mit einem C-Rohr gestartet und das Feuer binnen Minuten gelöscht. Ein Totalschaden war jedoch nicht zu verhindern.

Die Scheiben des nahegelegenen Gebäudes waren zwar gesprungen, hielten allerdings dem Feuer stand. Somit entstand im Inneren des Gebäudes kein Schaden.