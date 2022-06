Moosach: Mensch bei Brand in Wohnheim gestorben

Die Brandursache ist noch unklar, die tote Person konnte noch nicht identifiziert werden. Eine 47-jährige Frau wurde leicht verletzt.

Moosach - Beim Brand in einem Wohnheim für Bedürftige in Moosach ist am Dienstagmorgen eine Person ums Leben gekommen.

Moosach: Weitere Person leicht verletzt

Der oder die Tote sei noch nicht identifiziert, sagte ein Sprecher der Polizei München. Aus zunächst unklarer Ursache sei in dem Appartement ein Feuer ausgebrochen, hieß es.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden bei den Löscharbeiten im Stadtteil Moosach den leblosen Körper. Eine 47-jährige Bewohnerin des Nachbarappartements sei bei dem Feuer leicht verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit.