Mieter in Haidhausen wollen ihr Haus kaufen – Stadt München hilft mit einer Million Euro

Mieter wollen ihr Haus in der Wörthstraße kaufen, damit sie dort weiter wohnen können. Dafür brauchen sie sehr viel Geld. Der Stadtrat will unterstützen und viel Geld zuschießen. Doch selbst dann reicht es noch nicht.

Au-Haidhausen – Als ihr Zuhause, die Wörthstraße 8 in Haidhausen, plötzlich zum Verkauf stand, waren die Bewohner schockiert. Doch dann fassten sie einen Plan: Sie wollen ihr Haus kaufen, aus Mietern sollen Besitzer werden.

Über das Vorhaben hat die AZ im Mai berichtet. Damals beschäftigte die Bewohner vor allem die Frage, wie sie das Geld auftreiben sollten. Insgesamt brauchen sie nämlich rund 4,5 Millionen Euro, um das gelbe Eckhaus, ein Altbau mit Stuck an der Fassade, mit 13 Wohnungen und drei Läden, zu kaufen.

Sie wollen ihr Haus in Haidhausen kaufen (v.l.): Wolfgang Heidelmeyer, Katrin Göbel, Hendrik Wirschum und Andy Ebert. Das Foto stammt aus dem Mai, als die AZ die Mieter zum ersten Mal besucht hat. © Daniel von Loeper

Klingt nach einem Schnäppchen, schließlich wollte ein Eigentümer nur 350 Meter entfernt am Johannisplatz für eine einzige 130 Quadratmeter große Wohnung fast ebenso viel. Dazu muss man wissen: Tatsächlich kaufen die Mieter mit dieser Summe nur das halbe Haus, die Hälfte gehört einer Stiftung, die ihnen garantiert, dass sie dort bleiben dürfen. Und dann sind 4,5 Millionen eben immer noch viel Geld für einen Briefträger, eine Schneiderin, einen Schreiner, einen Informatiker und alle anderen, die heute dort leben.

Am Mittwoch will der Stadtrat beschließen, mit einer Million Euro einzusteigen

Doch nun sind die Bewohner ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen: Denn die Stadt wird das Projekt unterstützen. Am Mittwoch wird der Stadtrat voraussichtlich entscheiden, für eine Million Euro Belegrechte in dem Haus zu kaufen. Wenn in den nächsten 80 Jahren in der Wörthstraße 8 eine Wohnung frei wird, darf jemand einziehen, der auf eine Sozialwohnung wartet. Außerdem müssen die neuen Besitzer des Hauses günstiger als der Mietspiegel vermieten. So steht es in der Beschlussvorlage aus dem Sozialreferat.

"Wir haben die Mietergemeinschaft an ihrem Küchentisch kennengelernt und wussten gleich, dass wir alles versuchen müssen, dieser unglaublich engagierten Gruppe zu helfen, ihr Haus und die bezahlbaren Mieten zu erhalten", sagt SPD-Chefin Anne Hübner.

Mieter fehlt noch das Geld: Direktkredite von Privatpersonen sollen helfen

So richtig jubeln will Mieterin Katrin Göbel aber noch nicht, sagt sie am Telefon. "Erst, wenn wir es wirklich in der Tasche haben." Denn der Stadtrat muss am Mittwoch erst noch abstimmen. Die Zustimmung gilt als sicher. Schließlich hatte nicht nur die SPD, sondern auch die Grünen beantragt, dass die Stadt den Mietern aus der Wörthstraße helfen soll. Allerdings ist dann trotz der Million aus dem Rathaus noch nicht der volle Kaufpreis zusammen.

Um das Haus zu finanzieren, sammeln die Bewohner Direktkredite von Privatpersonen. Das heißt: Wer Geld gibt, bekommt es später zurück – aber mit weniger Zinsen als eine Bank verlangen würde. Sonst könnten die Bewohner schließlich auch dort einen Kredit abschließen. 161 Personen haben bereits eine Absichtserklärung abgegeben, dass sie insgesamt 2,47 Millionen an Direktkrediten vergeben wollen. Aber noch ist dieses Geld nicht überwiesen.

Mieterin Katrin Göbel ist zuversichtlich: "Bin überzeugt, dass wir es schaffen können"

Außerdem fehlt dann immer noch rund eine Million. Denn 2,47 Direktkredite plus Rathaus-Million macht eben nur rund 3,5 Millionen.

Katrin Göbel ist trotzdem zuversichtlich: "Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können." Das Geld aus dem Rathaus sei da ein großer Baustein – allerdings hat aus ihrer Sicht auch die Stadt etwas davon: nämlich die Belegrechte – und die Garantie, dass zumindest in diesem Haus in Haidhausen weiterhin ganz normale Menschen zu bezahlbaren Mieten wohnen können.