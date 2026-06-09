Mann wirft in München Pflastersteine auf Polizeiautos

Der 27-Jährige soll dabei mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt haben und wurde der JVA Stadelheim überstellt.

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Drei Polizeiautos wurden durch die Pflastersteine derart beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar waren. (Symbolbild)

Ein 27-Jähriger soll Pflastersteine auf geparkte Polizeistreifenwagen geworfen haben. Die Autos waren vor der Polizeiinspektion 21 (Au) geparkt, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten bemerkten demnach den Vorfall, kontrollierten den Mann und nahmen ihn fest. Durch die Steinwürfe wurden die Frontscheiben dreier Wagen den Angaben zufolge derart beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar waren.

Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz sei wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt worden.