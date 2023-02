Luxus-Porsche brennt vollkommen aus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wenige Tage nach dem Brand am Porsche-Zentrum in Haidhausen hat die Münchner Polizei neue Details veröffentlicht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Luxus-Wagen vorsätzlich angezündet.

Im Porschezentrum an der Schleibingerstraße in Haidhausen steht ein ausgebrannter Porsche.

Au-Haidhausen - Der Sportwagen ist nur mehr ein Häufchen Schrott. Weder Kennzeichen noch Fahrzeugcode sind noch zu erkennen. Deshalb war am Mittwoch auch noch unklar, um welches Modell es sich handelt.

Porsche-Brand: 100.000 Euro Sachschaden

Der Porsche stand in der Nacht auf Mittwoch vor dem Porsche-Zentrum in der Schleibingerstraße, angeschlossen an eine Ladestation. Gegen 4.30 Uhr brach der Brand aus. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Wagen bereits vollkommen in Flammen. Die Scheiben des nahegelegenen Gebäudes waren zwar gesprungen, hielten allerdings dem Feuer stand. Somit entstand im Inneren des Gebäudes kein Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Zunächst ging die Polizei von einem technischen Defekt am Hybrid-Wagen aus, doch nun haben die Ermittler neue Details veröffentlich. Demnach wird nach aktuellem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass der Porsche vorsätzlich angezündet wurde! Das Kommissariat 43 ermittelt nun weiter, laut Polizei liegt möglicherweise eine politisch motivierte Tat dahinter.

Brandstiftung in Haidhausen: Münchner Polizei veröffentlicht Fahndungsplakat

Die Polizei hat nun auch ein Fahndungsplakat veröffentlicht, in dem von Brandstiftung die Rede ist. Der Aufruf richtet sich vor allem an Anwohner, die in der besagten Nacht möglicherweise etwas Verdächtiges gesehen haben.