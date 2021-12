"How will I know": Sarah Engels trällert für die kleine Solea

Ihr trautes Familienglück feiert der Ex-DSDS-Star nun mit einer ganz besonderen Gesangseinlage.

So schön, so liebevoll: Sarah Engels (29) hat einen Beweis mehr nachgelegt, wie viel ihr ihre Familie bedeutet.

Pünktlich zum vierten Advent hat die Sängerin ein Lied für ihre kleine Tochter aufgenommen. In ihrer Instagram-Story küsst sie die winzigen Babyfüße und trällert nach der Melodie des Whitney-Houston-Hits "How Will I Know" ein paar selbstgedichtete Zeilen: "Oh, es warst du, von dir habe ich geträumt!" Und das Neugeborene gluckst beglückt vor sich hin.

Mutter-Tochter-Lied: Solea und Sarah sind musikalisch eng verbunden

Anfang Dezember erst hat sie Solea zur Welt gebracht. Der DSDS-Star und ihr Mann Julian (28) schweben seither im siebten Himmel.

Fester Teil ihrer Familie ist natürlich auch Söhnchen Alessio (6), den Sarah mit ihrem Ex Pietro Lombardi bekommen hat und der heute im Hause Engels lebt.

Den Song "How will I know" hat Sarah aber zu ihrem Mutter-Tochter-Lied gemacht: "Dieses Lied habe ich auch immer gesungen, als sie noch im Bauch war."