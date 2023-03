Fürstenried: Feuerwehr rettet drei Eichhörnchenbabys in letzter Not

Schutzlos findet eine Frau die drei süßen Fellknäuel in der Züricher Straße und alarmiert die Feuerwehr.

Fürstenried - Drei Eichhörnchenbabys hat die Feuerwehr am Montagnachmittag in München gerettet. Nachdem eine Passantin die jungen Tiere bemerkt hatte, brachten die Einsatzkräfte sie in einer gut gepolsterten Kiste auf die Wache, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Fürstenried: Feuerwehr rettet schutzlose Eichhörnchenbabys

Gleichzeitig hat sie den Eichhörnchenschutzverein benachrichtigt, der die hilflosen Babys aufnimmt.

Für die Eichhörnchenbabys war dies vermutlich die Rettung in letzter Not. Sonst werden die jungen Tiere häufig zu einem gefundenen Fressen für Vögel wie Krähen.