Donnersbergerbrücke: Betrunkener 19-Jähriger überlebt Sturz auf Gleis einer einfahrenden S-Bahn

Der Mann hat viel Glück gehabt: Er wurde wohl nur leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Neuhausen - Glück im Unglück hat am Morgen des Ostersonntags ein 19-Jähriger gehabt. Wie die Feuerwehr berichtet, wartete er gegen 7.12 Uhr am Bahnsteig auf die S-Bahn. Dann verlor er das Gleichgewicht und stürzte torkelnd und ohne Fremdeinwirkung aufs Gleis – laut einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montag hatte der junge Mann 1,4 Promille.

Unfall an Donnersbergerbrücke: Mann kann sich wegdrehen

Zur gleichen Zeit fuhr eine S-Bahn der Linie S7 aus Wolfratshausen ein, der Fahrer leitete sofort eine Schnellbremsung ein – konnte aber nicht mehr rechtzeitig halten. Der 19-Jährige aus Florida, der sich im Rahmen eines Stipendiums momentan drei Monate lang in Deutschland aufhält und in einem Hotel in Düsseldorf lebt, konnte sich gerade noch wegdrehen, bevor die S-Bahn ihn überfuhr und so schwerwiegende Verletzungen vermeiden.

Mitarbeiter der DB-Sicherheit beobachteten den Vorfall und alarmierten den Notruf. Feuerwehr und Rettungsdienst trafen etwa gleichzeitig am Unfallort ein. Die Einsatzkräfte mussten sich unter den Zug begeben, um den Mann zu finden. Er lag zwischen den Gleisen und dem Sicherheitsschacht des Bahnsteigs auf dem Schotter.

19-Jähriger nur leicht verletzt

Der Mann war ansprechbar und nur leicht verletzt, er hatte Abschürfungen am Hüft- und Beinbereich erlitten. Er konnte eigenständig unter dem Zug hervorkriechen. Feuerwehrmänner halfen ihm schließlich, auf den Bahnsteig zurückzukehren. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in den Schockraum einer Münchner Klinik. Mittags konnte er das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Aufgrund des Vorfalles kam es zu geringen betrieblichen Störungen im S-Bahnverkehr. In der S-Bahn befanden sich 27 Menschen, die wie der Triebfahrzeugführer unverletzt blieben. Gegen den 19-Jährigen ermittelt die Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.