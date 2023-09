Dachstuhlbrand in München-Neuhausen: Rauchsäule von weitem erkennbar

Bei einem Dachstuhlbrand in der Schulstraße in Neuhausen waren am Montag etliche Feuerwehrleute im Einsatz – Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Mittlerweile gibt es Entwarnung.

11. September 2023 - 15:59 Uhr | AZ

Aus der Luft ist das Ausmaß des Brandes gut zu erkennen. © Thomas Gaulke