Brand in Sendling: Verrauchtes Wohnhaus durch Feuer im Treppenhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einem Treppenhaus eines Sendlinger Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Dadurch kam es zu starker Rauchentwicklung, die sich im gesamten Gebäudekomplex ausbreitete.

Sendling-Westpark - Am Sonntagmorgen ist die Münchner Feuerwehr zu einem Einsatz in der Linderhofstraße ausgerückt. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus.

Wie die Feuerwehr mitteilt, trafen die Einsatzkräfte vor Ort mehrere Bewohner vor dem Gebäude an, die sich vor dem Rauch und Feuer in Sicherheit gebracht hatten. Im Treppenhaus war ein Brand ausgebrochen, der schnell gelöscht werden konnte.

Treppenhausbrand führt zu starker Rauchentwicklung in Wohnhaus

Der Rauch hatte sich allerdings im gesamten Mehrparteienhaus verbreitet, weshalb auch die restlichen Bewohner von den Einsatzkräften ins Freie gebracht und in einem Großraumrettungswagen betreut wurden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Das Gebäude konnte mithilfe mehrere Hochleistungslüfter von dem Rauch befreit werden. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.