Bluttat in Neuperlach: Münchner (25) tot in Sportanlage gefunden

Bluttat in Neuperlach: Ein junger Mann liegt tot in der Sportanlage eines Parks. Die Mordkommission ermittelt mit Hochdruck.

Spurensicherung sichert möglichen Tatort ab: Am Sonntagmorgen wurde eine Leiche in Neuperlach entdeckt.

Neuperlach - Die weißen Turnschuhe schimmerten in der Dunkelheit, als gegen 0.20 Uhr ein Passant zufällig in der Grünanlage an der Ecke Peschelanger und Karl-Marx-Ring an dem Sportgelände vorbeikam.

Zunächst schien es, als schlafe dort jemand seinen Rausch aus. Als der Münchner näher kam, sah er das viele Blut am Boden. Er alarmierte Rettungsdienst und Polizei.

Münchner (25) tot in Neuperlach gefunden

Nur Minuten später traf eine Streife der Polizei ein. Die Beamten sahen sofort, dass sie dem am Boden liegenden Opfer nicht mehr helfen konnten. Der Mann war vermutlich bereits seit mehreren Stunden tot, wie ein Notarzt feststellte. Die Mordkommission wurde umgehend alarmiert. 20 Streifen riegelten das Gebiet ab. Der Fundort der Leiche ist umgeben von etlichen mehrstöckigen Wohnblöcken, dazwischen wachsen überall Bäume und Büsche.

Der Fundort wurde mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Die Spurensicherung begann, die Umgebung rund um die Leiche abzusuchen. Dabei wurden offenbar auch Dinge sichergestellt, die einen Bezug zum Täter haben könnten. Es gibt Hinweise, dass Opfer und Täter sich zumindest vom Sehen her kannten.

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Bei dem Toten handelt es sich nach Informationen des Präsidiums um einen 25-Jährigen aus München. Nähere Angaben zur Person machte die Polizei am Sonntag nicht. Nach ersten Erkenntnissen der Mordkommission fiel der 25-Jährige keiner willkürlichen Gewalttat zum Opfer. "Eine Gefahr für die Bevölkerung in Neuperlach bestehe daher nicht", sagte Polizeisprecher Andreas Franken.

Fragen nach einer heißen Spur oder einem konkreten Tatverdächtigen ließ das Präsidium zunächst unbeantwortet. Man werde in den kommenden Tagen weitere Informationen geben, hieß es. Um die Fahndung nach einem flüchtigen Verdächtigen nicht zu gefährden, dürfe man derzeit nicht mehr sagen.

Der Leichnam des 25-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Rechtsmedizin gebracht und obduziert. "Der Tote weißt augenscheinlich Spuren von Gewalteinwirkung auf", sagte Andreas Franken. Angaben zur Art der Verletzungen und zur möglichen Tatwaffe machte er nicht. Das Obduktionsergebnis könnte am Montag vorliegen.

Am Sonntag befragten Polizisten die Nachbarschaft in der Wohnanlage. Die Fahnder hoffen, Zeugen zu finden, die verdächtige Personen oder einen Streit am Samstagabend in der Grünanlage bemerkt haben. In der Nähe des Basketballkorbs befinden sich auch eine Skateranlage und ein Sportplatz – ein vor allem bei Jugendlichen beliebter Treffpunkt und viel genutztes Freizeitgelände. Die Mutter des Toten wurde ebenfalls befragt. Sie wird derzeit psychologisch betreut.