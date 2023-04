Baum beschädigt ihr Haus – doch die Stadt verbietet, ihn zu fällen

Eine fast hundertjährige Linde verursacht Schimmel und Reinigungskosten am Haus. Die beiden Bewohnerinnen verzweifeln. Doch die Stadt erlaubt nicht, zu stutzen oder zu fällen.

Ramersdorf - Es könnte alles so schön sein. Angelika Klinger und ihre Tochter Vroni sitzen an ihrem Gartentisch in Ramersdorf und genießen die ersten zarten Sonnenstrahlen im Frühling. Auf dem Tisch vor dem Haus mit den blauen Fensterläden steht ein Blumentopf, ein Holzzaun und Sträucher umrahmen das Grundstück.

Alter Baumbestand im Garten ist Fluch und Segen

Hinter dem Grill an der Terrasse stehen eine kleine Schaukel und ein Trampolin. Und daneben, direkt am Gartentürchen, wurzelt schließlich das Übel, das den beiden Frauen seit Jahren so große Probleme bereitet.

Eine zweistämmige Linde ragt da hoch über das Haus hinaus, die Äste spannen sich wie ein riesiger Schirm über das Dach. "Es ist Fluch und Segen zugleich", sagt Angelika Klinger, die das Haus 1994 gekauft hat. Die Linde, so erzählt es die 69-Jährige, wurde in den 1930er Jahren gepflanzt. Zuerst freute sich die Münchnerin über die grüne Pracht in ihrem Garten – da ahnte sie noch nicht, wie viel Ärger ihr dieser Baum bescheren würde.

Denn der Preis, den die beiden Frauen für die Linde bezahlen, ist hoch. Ständig gibt es neue Schäden am Haus. Vor ein paar Jahren musste etwa das Dach komplett neu gedeckt werden, inzwischen ist es schon wieder stark bemoost. Mit Laub verstopfte Regenrinnen sind Dauerzustand, Maßnahmen wie angebrachte Netze haben sich als wenig hilfreich erwiesen.

Feuchte Hauswände und Pfützen im Garten

"Ich weiß nicht, wo ich das Geld hernehmen soll als alleinerziehende Mutter, um die Regenrinne ständig reinigen zu lassen", sagt Vroni Klinger. Für die Reinigung, die vier Mal im Jahr nötig sei, zahle sie jedes Mal ungefähr 200 Euro. Und so schwappt das Regenwasser schnell über, hinunter zu den Pfützen, die sich an nassen Tagen am Boden bilden. Denn die Wurzeln der Linde haben sich durch den ganzen Garten gegraben und bilden ein so dichtes Geflecht, dass der Boden kaum Wasser aufsaugt, so Klinger. Das Regenwasser fließt dann zur Hauswand und die Wände werden feucht.

Die Konsequenz: Schimmel im Keller, und das regelmäßig. Schlimm für Vroni Klinger, die Allergikerin ist und seit 2017 mit ihren beiden Töchtern in dem Haus lebt. Wegen der Linde muss sie immer wieder die Regenrinne reinigen, den Schimmel entfernen und sogar die Wände teilweise neu verputzen lassen. Und all das kostet Geld.

Baumfällung: "Es geht mir um die Gesundheit meiner Tochter"

Hinzu kommt dann, dass sie im Herbst teilweise stundenlang damit beschäftigt ist, das Laub von den Straßen rund ums Haus zu kehren. "Durch das Laub und den Blütenstaub sind die Straßen manchmal spiegelglatt", erklärt die 39-Jährige. Und sie sei für die Verkehrssicherheit in diesem Fall verantwortlich, nachdem der Baum auf ihrem Grundstück steht. Die Problemlinde müsste also gefällt oder zumindest stark zurückgeschnitten werden, finden die beiden Frauen.

"Es geht mir um die Gesundheit meiner Tochter", sagt Angelika Klinger. "Wir haben so viel Geld in den Baum investiert, ich habe keine Lust mehr," sagt ihre Tochter. Und so stellten sie seit 2016 jedes Jahr einen Antrag auf die Fällung der Linde. Denn Bäume darf man in München nicht einfach fällen, auch nicht, wenn sie auf privatem Grund stehen.

Baumschutz soll Grün in der Stadt bewahren

Die gültige Baumschutzverordnung wurde 1976 mit dem Ziel erlassen, das "innerstädtische Grün mit seiner positiven Wirkung zu schützen und zu bewahren". Geschützt sind demnach alle Laub- und Nadelbäume mit einem Stammumfang von 80 Zentimetern und mehr, gemessen einen Meter über dem Boden.

Die Anträge lehnte die Baumschutzbehörde deshalb jedes Jahr aufs Neue ab. Auf AZ-Anfrage heißt es vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung: "Der betreffende Baum wurde als vital, erhaltenswert und zudem ortsprägend eingestuft." Für die Behörde liegen keine ausreichenden Gründe für einen Rückschnitt von 50 Prozent oder eine Fällung vor, so das Referat.

Bisher wurde lediglich ein leichter Rückschnitt um 20 Prozent genehmigt und bezuschusst, das war im Jahr 2016. "Da war ich sehr enttäuscht, ich hatte mir mehr erhofft", erzählt Angelika Klinger. "Was mich sehr verärgert, ist, dass die Stadt ihre eigenen Linden drastisch zurückschneidet und Bäume in der Umgebung fällt. Woanders funktioniert es und ich will als Privatperson nicht auf den Kosten sitzenbleiben", sagt Vroni Klinger.

Das Baureferat bestätigt, dass nah in der Hohenaschauer Straße drei Robinien gefällt wurden. "Aus Gründen der Verkehrssicherheit", heißt es auf AZ-Anfrage. "Weitere Fällungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Für die gefällten Bäume erfolgen Ersatzpflanzungen", antwortet das Referat.

Problemlinde entpuppt sich zur Plage der gesamten Nachbarschaft

Dass auch ihr Baum letztlich Verkehrsteilnehmer gefährdet, weil Laub und Blütenstaub Glätte verursachen, lasse das Amt nicht als Argument für eine Fällung gelten, klagt Vroni Klinger. Dabei seien längst auch Nachbarn betroffen. Vroni Klinger erzählt, dass das Wurzelwerk sogar zum Problem für die Gasleitungen in der angrenzenden Straße wurde, die daraufhin verlegt werden mussten.

Für diese Arbeiten sei sie von der Stadt schließlich zur Kasse gebeten worden, doch dagegen wehrte sie sich – mit Erfolg. Denn dass sie diesen Baum längst loswerden wollte, belegen sämtliche abgelehnte Fällungsanträge. Und so habe letztendlich die Stadt gezahlt.

Trotz all des Ärgers und der abgelehnten Anträge, hofft Vroni Klinger noch auf eine Veränderung. "Ich habe das Gefühl, ich habe zig Gründe aufgeführt und keiner wird gehört", sagt sie. Und dabei bestehe sie ja gar nicht auf eine Fällung, sie sei durchaus kompromissbereit: "Eine deutlich kleinere Baumkrone würde uns schon sehr helfen."