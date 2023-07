Badeunfall am Riemer See: Senior (72) muss wiederbelebt werden

Am Riemer See ist es bereits zum zweiten beinahe tödlichen Badeunfall innerhalb kurzer Zeit gekommen. Ein 72-Jähriger Schwimmer überlebt nur dank schneller Hilfe.

Die Münchner Wasserwacht ist auch am Riemer See im Einsatz. (Symbolbild)

Riem - Am Montagabend haben Badegäste einem 72-Jährigen Schwimmer am Riemer See das Leben gerettet. Nachdem die zwei Männer und Frauen einen einzelnen Schuh im See treiben sahen, entdeckten sie bei der Suche nach dessen Herkunft den leblosen Mann, der im Wasser trieb. Sie holten ihn aus dem See und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Riemer See: 72-jähriger Schwimmer gerettet

Durch lückenlose Reanimation und schnelles Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Mann erfolgreich wiederbelebt und in eine Münchner Klinik gebracht werden. Sein aktueller Gesundheitsstand ist laut Feuerwehr nicht bekannt.

Dies ist innerhalb der letzten zwei Wochen nun der zweite Badeunfall am Riemer See, bei dem reanimiert werden musste. Bereits am Sonntag vor einer Woche hat die Wasserwacht ein Kleinkind gerettet, das leblos im Riemer See getrieben ist.