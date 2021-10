Ausgeflogen! Münchner Feuerwehr bringt Camilla ihrem Charles zurück

In Thalkirchen fliegt Camilla ihrem Charles davon. Doch die Feuerwehr kann eine "royale" Krise verhindern und vereint das Paar wieder.

Thalkirchen - Ein fast schon "königlicher" Einsatz für die Münchner Feuerwehr: Die Einsatzkräfte sind am Mittwoch wegen Charles und Camilla ausgerückt. Was nach einem royalen Beziehungsdrama klingt, war für die Feuerwehr ein tierischer Einsatz.



Wie die Feuerwehr München berichtet, war am Dienstagabend die Papageiendame Camilla in Thalkirchen entflogen. Camillas Besitzerin meldete dann am Mittwoch, dass ihr Vogel aus der Wohnung verschwunden war.

Eine Anwohnerin entdeckte am Mittwochnachmittag die Gelbbrustaradame am Pullacher Platz. Die gerufene Feuerwehr konnte Papagei Camilla dann mit einem Kescher einfangen und ihrer Besitzerin wohlbehalten zurückbringen. Zuhause wartete schon ihr tierischer Partner Charles, ebenfalls ein Papagei.