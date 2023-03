Auf der Flucht vor der Polizei: Ferrari-Raser überfährt fast Kind

Auch eine Straßenblockade der Polizei hindert den Mann nicht an seiner Irrfahrt durch München. Die Ermittler versuchen nun, die ganze Fahrt zu rekonstruieren.

Ein 26-Jähriger hat sich in München am Donnerstagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. (Symbolbild)

Milbertshofen - Ein 26-jähriger Ferrari-Fahrer brachte mit seiner Raser-Fahrt am Donnerstagabend nicht nur sich, sondern vor allem auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr: Eine Streife wollte ihn gegen 19 Uhr am Frankfurter Ring kontrollieren, was in einer waghalsigen Verfolgungsjagd mündete.

Ferrari-Raser flüchtet vor Polizeikontrolle

Er fuhr der Streife mit "äußerst gefährlichen Fahrmanövern" davon, wie die Polizei am Freitag berichtete. In der Kantstraße fuhr er entgegen der Einbahnstraßen-Richtung und auf dem Gehweg. Ein Mädchen (9) konnte sich gerade noch so mit einem Sprung zur Seite retten.

Mit einem zivilen Polizeiauto sperrten die Beamten die Kreuzung Petuelring/Schleißheimer Straße, um ihn zum Anhalten zu zwingen. Davon unbeeindruckt rammte der Ferrari-Fahrer das Auto und fuhr einfach weiter. Die beiden Polizisten im Auto erlitten dadurch jeweils leichte Verletzungen.

In der Lerchenauer Straße stellte der Mann das Auto dann ab und flüchtete zu Fuß weiter. Da kam er allerdings nicht mehr weit und wurde festgenommen.

Der Raser hatte keine Fahrerlaubnis für den Ferrari. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Die Polizei möchte den genauen Verlauf der Raser-Fahrt noch abklären und sucht deshalb Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Unfallkommando zu melden (Tegernseer Landstraße 210 / Tel. 089/6216-3322).