Au: Zwei E-Autos an Ladesäule in Brand gesteckt – Polizei sucht Zeugen

In der Au haben vergangene Nacht zwei E-Autos gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach dem oder den unbekannten Tätern.

Au - Nach dem Brand von zwei E-Autos in der Nacht von Montag auf Dienstag ermittelt nun die Polizei: Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um Brandstiftung.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierte ein Passant gegen 2.40 Uhr den Notruf, weil er ein brennendes Auto entdeckt hatte. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stellte sich heraus, dass zwei E-Autos in Brand standen, die an eine Ladesäule angeschlossen waren.

Brandstiftung an E-Autos: Hoher Sachschaden

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. An dem Tesla und dem Mini entstand ein Sachschaden in Höhe von Zehntausenden Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein Defekt an der Ladesäule konnte ausgeschlossen werden.

Polizei München sucht Zeugen

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach dem oder den unbekannten Täter(n) sowie nach Zeugen: Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eduard-Schmid-Straße und Mariahilfstraße (Au) etwas beobachtet hat, was mit der Brandstiftung zusammenhängen könnte, soll sich beim Polizeipräsidium München (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Erst Mitte Juni wurden in der Kaiserstraße in Schwabing Autos angezündet, insgesamt wurden fünf Pkws beschädigt.