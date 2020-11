"Atlantik Fisch"-Chef Feigl: "Mein Leben geht den Bach runter"

Seit mehr als 20 Jahren betreibt Peter Feigl das Atlantik Fisch Restaurant im Schlachthofviertel. Die Corona-Krise bedroht sein Lebenswerk massiv.

Ludwigsvorstadt - Schon in der dritten Generation ist Peter Feigl Gastronom. Der Wirt hat als Koch angefangen und war Fischgroßhändler. 1996 investiert er sein komplettes Erbe, nimmt einen Kredit auf und kauft ein Haus in der Zenettistraße 12: das ehemalige Direktions- und Kassengebäude des Schlachthofs. Dort startet Feigl das, was man heute ein Pop-up-Lokal nennen würde: ein kleines Fisch-Bistro innerhalb seines eigenen Fischhandels.

In den folgenden Jahren investiert er immer wieder in das Gebäude, vor allem in Veranstaltungs-Ausstattung und -technik und macht daraus, was das Atlantik Restaurant heute ist: ein gehobenes Restaurant mit lockerer Atmosphäre und Schwerpunkt auf Firmen- und Privat-Veranstaltungen. Auch seine Frau Anja ist inzwischen mit viel Herzblut in den Familienbetrieb mit eingestiegen.

Im ersten Stock des Atlantik Restaurants stehen Veranstaltungsräume mit modernster Technik leer. © Sigi Müller

Seit Mitte März treibt Peter Feigl die blanke Existenzangst um. "Mein komplettes Leben inklusive Altersvorsorge geht gerade den Bach runter", sagt der Gastronom ganz offen. Zu Beginn der Krise ist das Ehepaar noch optimistisch. Die einmalige Soforthilfe vom Staat - in ihrem Fall in Höhe von 15.000 Euro - kommt schnell. Mit dem Kurzarbeitergeld dauert es dann schon länger. Denn so "unbürokratisch und einfach" wie zu Beginn des Lockdowns versprochen ist das ganze Prozedere dann doch nicht. Die erste Anzahlung kommt Ende April.

Feigl: "Wir haben bis jetzt jeden Monat 35.000 Euro draufgezahlt"

Insgesamt erhalten die Feigls bis dato 75.000 Euro Kurzarbeitergeld. Ihre Lohnkosten der letzten sieben Monate für zwölf festangestellte Mitarbeiter betragen aber insgesamt 182.000 Euro. Auch den Sofortkredit bei der KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) für Gastronomen beantragen die Feigls sofort. Und müssen abwarten. Ende Mai wird ihnen der Kredit in Höhe von 300.000 Euro bewilligt. Ende Oktober ist das Geld so gut wie aufgebraucht.

"Wir haben bis jetzt jeden Monat 35.000 Euro draufgezahlt. Das sieht nur keiner", erklärt Feigl. Warum? Nach außen hin wirkt alles in bester Ordnung. Alle packen an, arbeiten unter Hochdruck. Freitags und samstags bietet das Restaurant Fünf-Gänge-Lunch-Boxen (zwischen 55 und 69 Euro) an. Das muss geplant, organisiert und umgesetzt werden. Von der Küche über die Werbung auf den Social-Media-Kanälen bis hin zur Verpackung. "An guten Tagen haben wir davon 70 Stück verkauft. Um Gewinn zu machen, hätten wir aber mindestens 250 verkaufen müssen", sagt Anja Feigl-von Borch resigniert.

Atlantik Restaurant: Veranstaltungen fallen aus

Nebenbei funktionieren die Feigls das Lokal kurzerhand zum Wein- und Champagnerhandel zu Großmarktpreisen um. Aber damit macht man nur Umsatz, wenn die Leute gleich mehrere Kartons kaufen. Die meisten nehmen aber nur einzelne Flaschen. Nach der Wiedereröffnung des Lokals kann das Atlantik Restaurant nur noch 60 Prozent seiner Plätze anbieten. Veranstaltungen, ein wichtiges Standbein des Lokals, müssen aufgrund der ständig neuen Regelungen ausfallen. Immer wieder sagen Gäste Reservierungen ab oder es kommen statt acht geplanten nur vier Gäste.

Das Lokal wartet auf bessere Zeiten. Gehobene Küche mit edlem Fisch, Wein und Champagner wird hier normalerweise serviert. © Sigi Müller

Solche Schwankungen machen die Planung des Waren-Einkaufs extrem schwierig. Zumal auch die Lieferanten unter der Corona-Krise leiden. Bei frischem Edelfisch und Hummer kann es schon mal eine Schwankung von zehn bis 15 Euro pro Kilo geben. Es ist schwierig, das den Gästen zu vermitteln. Auch die Einhaltung der Corona-Regeln bedeutet Stress für das gesamte Team. "Die Maskenpflicht war auch für uns völlig neu, und Menschen machen Fehler. Aus Angst, etwas falsch zumachen, habe ich eine regelrechte Paranoia entwickelt", sagt Peter Feigl.

Burnout und Resignation nach dem Kampf

Mit dreifachem Bandscheibenvorfall und Burnout-Symptomen wird er im Sommer in eine Klinik eingewiesen. Aber es muss weitergehen; schließlich müssen die Kredite abbezahlt werden. Das Ehepaar beantragt weitere Hilfen vom Staat. Und geht leer aus. Die Hilfen werden nur nach dem Umsatz festgelegt, nicht nach dem Gewinn. "Wir haben Umsatz gemacht. Aber mit Riesen-Verlusten. Und sind deshalb aus den weiteren Corona-Hilfen herausgefallen" klagt Peter Feigl.

Seine Frau ist enttäuscht: "Die Hürden für die Staatshilfen gehen völlig an der Realität vorbei. Wir fühlen uns alleingelassen." Dem zweiten Lockdown blicken die Feigls sorgenvoll entgegen. Die To-Go-Boxen bieten sie nicht mehr an. Da würden sie nur draufzahlen. Alles, was sie bis jetzt verdient haben, steckt in ihrem Lokal. Die Arbeitsbedingungen der letzten Monate waren kräftezehrend: keine Planungssicherheit und ständige Wandlung. Übrig bleibt im Moment nur Angst, Wut, Enttäuschung und Machtlosigkeit. Und die große Frage: "Wenn unsere Existenz zerstört wird, an wen sollen wir uns wenden?"