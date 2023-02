Altstadt: Küchenbrand beim Wirtshaus zum Straubinger

Im Wirtshaus zum Straubinger bricht am Montagmorgen in der Küche ein Brand aus. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Am Montag brannte im Wirtshaus zum Straubinger in der Blumenstraße die Küche.

Altstadt - Das wird teuer: Am Montagmorgen hat es in der Küche im Wirtshaus zum Straubinger in der Blumenstraße gebrannt. Die Feuerwehr ist rasch ausgerückt und hat sich über den Gastraum Zugang verschafft. So arbeiteten sich die Feuerwehrleute Stück für Stück vor, bis das Feuer schließlich gelöscht war.

Wirtshaus zum Straubinger: Brand am Montagmorgen

Mit einem Hochleistungslüfter wurden Küche und Gastraum entraucht. Danach hat die Feuerwehr auch noch die Wohnung über dem Wirtshaus auf Rauch kontrolliert.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Feuerwehr schätzt den Schaden auf über 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.