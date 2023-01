76-Jähriger in Untermenzing getötet: Polizei München sucht nach Zeugen

Im Fall des getöteten Rentners aus Untermenzing sucht die Polizei noch immer nach Verdächtigen. Nun bitten die Ermittler auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Untermenzing - Vergangenen Freitag (13. Januar) ist die Leiche eines 76-jährigen Münchners in dessen Wohnung in Untermenzing gefunden worden. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände von einem Tötungsdelikt aus.

Auch nach einer Woche fehlt von dem oder den möglichen Tätern jede Spur. Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit, um mehr über die letzten Tage im Leben von Halil O. zu erfahren.

Untermenzing: Rentner nach Tagen tot aufgefunden

An besagtem Freitag meldete sich ein Bekannter des Senioren bei der Polizei, weil er diesen seit mehreren Tagen nicht mehr erreichen konnte und sich Sorgen machte. Die Polizei fand Halil O. schließlich – tot. Er hatte wohl mehrere Tage in der Wohnung in der Francestraße gelegen.

Die ersten Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 76-Jährige alleine wohnte. Er sei häufig mit seinem Gehwagen im Freien unterwegs gewesen und habe auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt, erklärte die Polizei in einer Mitteilung eine Woche nach dem Leichenfund. "Bei seinen Erledigungen und Einkäufen bekam er immer wieder Hilfe von verschiedenen Personen. Zum Teil wurden ihm auch seine Einkäufe oder der Rollator in die Wohnung gebracht."

Polizei sucht nach Verdächtigen und Zeugen

Das zuständige Kommissariat sucht weiter nach Verdächtigen und bittet nun auch die Öffentlichkeit um Hilfe.

Zeugenaufruf: Wer kennt das Opfer und kann Auskunft über den Mann und sein Umfeld geben? Wer hat ihn insbesondere im Zeitraum zwischen dem 01.01.2023 und dem 13.01.2023 gesehen und dabei Beobachtungen in Bezug auf Begleitpersonen oder andere relevante Besonderheiten gemacht?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 11 (089/2910-0) oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bilder des Opfers können Sie aufrufen.