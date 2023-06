32-Jähriger in Wohnung in Perlach erstochen – Polizei nimmt Verdächtige fest

Während eines Streits wird ein Mann lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus stirbt er kurze Zeit später. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.

Perlach - Nach einem Streit in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 32-Jähriger gestorben. Die Polizei ermittelt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, kam es gegen 1 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau (21) und zwei Männern (31, 32) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Perlach. Der Grund für den Streit ist derzeit nicht bekannt.

Perlach: Mann stirbt infolge von Stichverletzung

Dabei erlitt der 32-Jährige eine lebensbedrohliche Stichverletzung. Nachdem der andere Mann den Notruf alarmiert hatte, wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Die Polizei nahm den 31-Jährigen und die 21-Jährige fest. Am Tatort stellte die Spurensicherung ein Messer sicher, das womöglich die Tatwaffe ist.

Polizei ermittelt

Die Polizei befragte noch in der Nacht mehrere Anwohner und Bewohner in der Nachbarschaft. Das Kommissariat 11, zuständig für die Aufklärung von Tötungsdelikten, hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Ablauf der Tat sowie Rollen der beiden Festgenommenen sind noch unklar.