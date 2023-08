20-Jähriger vergewaltigt 18-jährigen Schüler am Max-Weber-Platz

Samstagnacht wurde ein 18-Jähriger am Bahnsteig der Station Max-Weber-Platz von einem zwei Jahre älteren Mann vergewaltigt. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in U-Haft.

Erst am nächsten Tag erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. (Symbolbild)

Au-Haidhausen - Samstagnacht gegen 01.00 Uhr ist ein 18-jähriger Schüler einer Sprachschule am Bahnsteig des U-Bahnhofes Max-Weber-Platz von einem 20-Jährigen vergewaltigt worden. Der 18-Jährige befand sich stark alkoholisiert am Bahnsteig, als der Täter ihn dort antraf. Vor Ort vergewaltigte der zwei Jahre ältere Münchner den Jugendlichen im Zeitraum von 01.00 bis 05.00 Uhr, berichtete die Polizei am Montag.

18-Jähriger wird an Münchner Bahnsteig vergewaltigt: Sicherheitskameras filmen die gesamte Tat

Die gesamte Tat wurde von den Videokameras am Bahnsteig aufgezeichnet. Warum weder U-Bahn-Wache noch Passanten vor Ort waren, um die Tat zu verhindern, ist derzeit noch unklar. Bevor er den Tatort verließ, nahm der 20-Jährige noch das Smartphone seines Opfers an sich – das führte letztendlich dazu, dass die Polizei ihn ausfindig machen konnte.

Nach Vergewaltigung am Max-Weber-Platz: Täter nur einen Tag später in U-Haft

Erst im Laufe des nächsten Tages informierte der 18-Jährige die Polizei und erstattete Anzeige. Er konnte sein Mobiltelefon orten. So konnten die Polizeibeamten den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen feststellen und diesen dort festnehmen. Er wurde nach erfolgter Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) des Polizeipräsidiums München.