St. Patrick's Day-Parade: München feiert ein grünes Jubiläum

Für Freunde der grünen Insel ein Muss: Nach corona-bedingter Pause gibt's heuer wieder Dudelsack-Klänge, Irland-Fähnchen und Co. bei der Parade zum St. Patrick's Day, die erneut am Siegestor vorbeizieht (wie auf diesem Foto vor fünf Jahren).

Auch wenn die Isar anlässlich des St. Patrick's Day nicht grün eingefärbt wird (wie alljährlich im März der Chicago River in der US-Metropole): Mit seinen Feierlichkeiten zum Gedenken an den irischen Nationalheiligen macht München schon längst weltweit Furore. Die Münchner Parade ist inzwischen die größte auf dem europäischen Festland - an diesem Wochenende ist es wieder soweit.

Am Wochenende wird München zur irischen Partyzone

Heuer wird Saint Patrick ganz besonders gefeiert - und zwar mit einem Wochenend-Festival. Schließlich findet die Münchner St.-Patrick's-Day-Parade dieses Jahr bereits zum 25. Mal statt.

"Es ist unglaublich, wie sich das alles entwickelt hat", sagt Paul Daly, der Begründer der weiß-blauen St.-Patrick-Feier: "1996 ging's los mit einer kleinen Parade von Münchner Iren und ihren Freunden. Wir rechneten mit 300 Zuschauern, und 3.500 kamen. Inzwischen sind es noch viel mehr."

Das ist bescheiden formuliert. Zuletzt kamen bis zu rund 45.000 Besucher und Besucherinnen zur Parade mit anschließendem Fest auf dem Odeonsplatz - viele mit grünen Hüten oder Brillen in Form des irischen Kleeblatts. Die irisch-bayerische Freundschaft ist groß, und Paul Daly, Pub-Wirt und erfolgreicher Musiker, weiß darüber auch so manche Geschichte zu erzählen. So soll zum Beispiel das bayerische "Grüß Gott" auf den irischen Gruß "Dia Dhiut" (Gott mit dir) zurückgehen.

"Die ersten irischen Mönche kamen vor etwa 1.500 Jahren nach Bayern, um hier zu missionieren", sagt Daly. Auch der "Irische Berg", heutzutage der Irschenberg, sei durch Missionare, die sich dort anno 657 niederließen, zu seinem Namen gekommen. Eine weitere Verbindung: Lola Montez, die Geliebte von König Ludwig I., stammt aus Irland. "Dass Bayern und Iren beide gerne feiern, ist eh bekannt", sagt Paul Daly schmunzelnd: "Das sieht man in Pubs und Biergärten." Seit 1996 auch bei den St.-Patrick's-Feierlichkeiten. Diese sind eine bayerisch-irische Erfolgsgeschichte, die (nach drei Jahren coronabedingter Pause) jetzt ihr 25. Jubiläum haben. In München findet der St. Patrick's Day von jeher nicht am eigentlichen irischen Nationaltag, dem 17. März, statt, sondern stets am Wochenende davor.

Große St. Patrick's Day-Parade am Sonntagmittag

OB Dieter Reiter ist nicht nur Schirmherr des heuer zweitägigen Festivals an diesem Samstag und Sonntag: Der passionierte Hobbymusiker wird auch nach der Parade mit der Paul Daly Band aufspielen. Zum Jubiläum gibt es bereits am Samstag, von 12 bis 18 Uhr, auf dem Odeonsplatz Musik und Food-Trucks. Um 18 Uhr beginnt in St. Ludwig die Messe zu Ehren des Heiligen Patrick.



Am Sonntag folgt die Parade mit diesmal über 60 Gruppen und rund 1.400 Teilnehmern. Start ist ab 12 Uhr an der Münchner Freiheit. Über die Leopold- und Ludwigstraße ziehen Dudelsackpfeifer, Mittelalterfans und Co. zum Odeonsplatz, wo bis 18 Uhr ein buntes Festprogramm geboten ist. Sollte das Münchner Wetter für ein Open-Air-Festival nicht unbedingt optimal sein, so ist auch dies nur eine weitere Gemeinsamkeit mit der grünen Insel.