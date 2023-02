Sprecher erklärt: Siko-Teilnehmer werden während Streik am Flughafen bevorzugt behandelt

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag einen Streik unter anderem am Münchner Flughafen angekündigt. Am selben Tag startet in der Landeshauptstadt auch die Sicherheitskonferenz – Auswirkungen werden erwartet. Müssen die Siko-Teilnehmer gar woanders landen?

15. Februar 2023 - 12:52 Uhr, aktualisiert am 15. Februar 2023 - 14:28 Uhr | AZ

Am Flughafen München wird am Freitag gestreikt – dies wird wohl Auswirkungen auf die Sicherheitskonferenz haben. (Archivbild) © Lino Mirgeler/dpa