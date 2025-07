Die Feuerwehr meldet den Fund einer Weltkriegsbombe. Am Ort des Geschehens wurde zuletzt wegen der Sanierung des Naturbades Georgenschwaige fleißig gewerkelt.

Bombenalarm in München: Auf einer Baustelle in der Belgradstraße – an der Ecke zur Rümannstraße – ist am Mittwoch eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden.

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, beurteilen derzeit "Spezialisten" die Lage, auch die Polizei ist vor Ort.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Mehr Informationen in Kürze.