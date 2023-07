Spalterische Sommerstraßen: Grün-roter Koalitionskrach wegen Kolumbusstraße

Helfen Sommerstraßen der AfD? Das behauptet zumindest der SPD-Stadtrat Roland Hefter. Die grüne Stadträtin Gudrun Lux widerspricht ihrem Koalitionspartner.

München - Wieder einmal hängt der Haussegen in der grün-roten Münchner Rathauskoalition schief. Diesmal geht es um die Sommerstraßen in Obergiesing und der Au. Dort und auch anderswo gibt es in München während den Sommermonaten Sandkasten, Sitz- und Spielmöglichkeiten statt Parkplätzen.

Manche Anwohner, besonders die mit kleinen Kindern, freut das. Andere sind darüber so erzürnt, dass sie sogar dagegen klagen wollen.

Sommerstraßen: Heftiger Grün-roter Koalitionsstreit entbrannt

Nun behauptet der SPD-Stadtrat Roland Hefter, Liedermacher und Spezl von Heizungsgesetzinquisitorin Monika Gruber, in der "Bild"-Zeitung, diese Sommerstraßen würden die Anwohnerschaft spalten. Und so dafür sorgen, "dass die AfD starken Zuspruch bekommt". Das spaltet momentan allerdings vor allem eins: die grün-rote Rathauskoalition.

Die grüne Stadträtin Gudrun Lux macht das auf Twitter deutlich. Man könne von den Sommerstraßen natürlich "einzelne davon oder das ganze Konzept" ablehnen, obwohl sie eine breite Unterstützung im Stadtrat haben, so Lux. Dass "progressive Politik für Ökologie, Verkehrswende und Weltoffenheit der AfD hilft", sei bei Politikern am Rechten Rand "en vogue".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Wenn ein SPD-Politiker wie Roland Hefter so argumentiert, fordere er, "dass wir politisches Handeln an der AfD ausrichten". Das missachte die Kommunalwahl "und stärkt die AfD", so Lux.

Immer wieder fällt der SPD-Stadtrat, Kabarettist und Liedermacher Roland Hefter mit seinen deutlichen Aussagen zu Themen auf, die nicht zur Parteilinie passen. Zuletzt war das beim Genderthema der Fall.